有PTT網友發現，高雄氣爆、普悠瑪翻車和這次南方澳橋塌事件中，吳宏謀都在相關單位任職要角 (圖／本報資料照)

南方澳跨港大橋1日上午9點半突然斷裂塌陷，引起全台關注，目前已知造成2死4失蹤，這也是自2014高雄氣爆、2018普悠瑪翻車事故之後，第三起重大事故，有PTT網友查詢之下，發現這三起重大事故，背後都有一個共通點，那就是現任中華郵政董座吳宏謀都擔任相關職務官員，網友驚呼也實在太巧。

2014年7月31日，高雄前鎮、苓雅區發生一連串氣爆事故，造成32死321傷，事後調查發現關鍵箱涵的發包人是當時擔任高雄市副市長的吳宏謀，在吳敦義市府時期，吳宏謀任職於水工處設計科長，問題箱涵在當時就是他經手發包。

2018年10月21日，由司機尤振仲所駕駛的6432次普悠瑪發生出軌翻覆事件，造成18死215傷，這次意外也掀開台鐵內部黑暗面，時任交通部長同樣是吳宏謀。事件發生後吳宏謀隨即請辭負責，但遭行政院長賴清德慰留，一個半月後的12月3日，吳宏謀再度請辭獲准。

2019年10月1日，南方澳跨港大橋斷裂塌陷，壓毀三艘漁船，以及一輛碰巧經過的油罐車不幸墜海，造成2死，還有4人失蹤；基隆港務分公司承認，該橋樑自2016年後就再也沒針對鋼索檢修，PTT網友發現，吳宏盟在2017年11月23日到2018年7月16日間，又恰巧擔任台灣港務公司董事長，直至之後接任交通部長。

網友看到後也傻眼，紛紛表示：「怎麼他走到哪都有事...」、「這比馬英九死亡之握還恐怖」、「這次會不會又推給油罐車司機？」、「根本地獄倒楣鬼」、「台灣柯南...」、「所以郵局要出事了嗎，我好怕」。

(中時電子報)