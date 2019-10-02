「郭柯王」結盟破局後，前立法院長王金平企圖向親民黨借用參選總統門票，但傳親民黨主席宋楚瑜將再披戰袍！王金平在回應詢問時淡淡表示「尊重他、祝福他」，王進退失據窘態畢露，「參選到底」恐變成一場鬧劇！

據《中評社》報導，王金平1日下午到台中出席國際同濟會台灣總會總會長交接典禮，心情似乎低落，大多時間都是繃著一張臉，完全沒有笑容。對媒體追問，民眾黨有沒有請王推薦人選？王金平稱稱國民黨立委參選人為老同事、老同志，表示傷害他們於心不忍。可能是王金平與國民黨漸行漸遠以來，對國民黨最友善的一次發言。

該文指以王金平在台灣政壇的翻雲覆雨的能力，原可以「為韓國瑜輔選，共赴黨難」為由，再回歸國民黨。但是，這段時間，國民黨人士極厭惡王所作所為，已有中常委放話「王想回國民黨，絕對會在中常會反對到底」。

王金平下一步要怎麼走？該文評論主帥看不清楚時局，「參選到底」最後變成一場幽默鬧劇！

(中時電子報)