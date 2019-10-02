經典韓片《殺人回憶》改編自韓國著名懸案華城連環殺人事件，該事件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，共有10名女子受害，僅1人倖存，在當時的韓國引發極大轟動。然而此懸案在33年後終於宣告偵破，據韓聯社昨(1日)報導，正在服刑中的56歲李姓嫌犯已親口承認所有罪行，除了華城殺人案的9起案件，還有另外5案，全都是將被害人先姦後殺，手法兇殘！

拜科技進步所賜，韓國警方今年9月利用現代DNA技術，讓華城連環殺人案露出破案的一線曙光，鎖定正在服刑中的56歲李嫌。只是生性狡猾的李嫌在經過9月18至20號連續3天的偵訊，依舊否認犯案，那為何又會在此時認罪，原因令外界好奇。

據《ETtoday》引述韓媒報導，警方日前找來其中一起案件目擊公車司機進行「催眠調查」，利用催眠手法讓目擊者回想起當時案發情況，並獲得關鍵性證詞「李嫌跟當時犯人長相一模一樣」，李嫌的心防也一步步被警方攻破，終於崩潰坦承一切。

而李嫌的75歲母親早前在得知兒子被懷疑是這起殘忍姦殺懸案的兇手時，更驚訝地張嘴不敢置信，即便警方公布畫像與兒子長得很像，但她受訪時仍相信生性溫柔的兒子不可能是兇手，不斷重複說著「他是個好兒子不會做這種事」。

(中時電子報)