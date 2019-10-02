音樂與戲劇雙棲的新生代創作人曹楊為三立暖心好戲《用九柑仔店》量身打造片頭曲〈聽說有間店〉並演唱，來自上海、音樂戲劇系出身曹楊在戲劇舞台上具有豐富演出經驗，對於首次受邀為電視劇打造片頭曲，他坦言非常開心和榮幸！最近來台灣的曹楊，一知道有《用九柑仔店》復刻店，也立刻去朝聖，並在店裡拍下各式照片留念，他笑說：「我終於看見這間店，而不是只能聽說與看戲劇畫面了！」他很期待很快可以有機會在台灣拍戲。

曹楊朝聖《用九柑仔店》復刻店。（三立提供）

曹楊表示，他為了幫戲劇量身作曲，先看完《用九柑仔店》的漫畫版故事時就非常有感觸，因為他從小就跟著爺爺奶奶長大，大學畢業後都專注在演藝工作上，尤其跟著劇團巡演時，會有很長的時間不在家，跟漫畫裡的男主角情況有幾分相似，所以他希望透過這首歌，提醒大家記得無論工作再忙，都要抽空多陪家人，「因為家總是最溫暖的地方，只有家人對我們的愛始終不變」！

方文山贈墨寶給曹楊。（三立提供）

而詩詞大師方文山在聽完曹楊的曲與故事內容後，也很快便寫出〈聽說有間店〉的歌詞，方文山表示，因為曹楊的曲已經將故事的畫面帶出，所以他創作歌詞時配合著曲呈現的感覺，很快就有靈感也很快速完成。他對曹楊的曲給很高評價，笑說讓他輕鬆不少，他還特別把親手寫的「聽說有間店」毛筆字給曹楊珍藏，也象徵一起替好劇加持！曹楊開心地說，這墨寶一定要好好裱框保存，而且這首歌對他也有很大意義，「《用九柑仔店》這劇這麼好看收視口碑又好，加上方老師的墨寶，我一定要好好珍藏，因為一定會增值」。

(中時 )