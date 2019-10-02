CTWANT 封面故事》瞞婚生子假單身 林志炫國中兒曝光

「情歌詩人」林志炫憑著精湛歌藝，狂撈商演財，感情世界卻始終成謎；本刊接獲讀者爆料，指林志炫3年前便已迎娶對他不離不棄20年的「乾妹妹」林虹雅，且已育有一子，目前就讀國中。9月底本刊循線於林志炫基隆老家，直擊他的妻兒身影，原來一家3口早已跟林家人同住一室共享天倫，林志炫經營多年的單身假象徹底破功。

現年53歲的林志炫，2008年曾被空姐前女友Sara爆料早已誕下一子，但他矢口否認。這10年間，林志炫還傳出不少緋聞，也曾對媒體坦言有女友，但有讀者向本刊指出，林志炫口中的女友其實是老婆，夫妻倆和兒子一家3口，同住在林志炫的基隆老家，在街坊鄰居間早已不是祕密。

9月27日下午4點多，本刊直擊林志炫與妻子步出家門，從基隆搭乘計程車，前往台北市內湖一處高級名車展示中心，「林太太」也在鏡頭前現身。「林太太」的長相經本刊記者交叉比對後，赫然發現，她就是十多年前被林志炫稱為「乾妹妹」的林虹雅。

林志炫和林虹雅熟門熟路地在服務區翻閱雜誌，並不時交頭接耳，一派輕鬆的他笑容滿面，直到5點多，兩人在服務中心人員帶領下前往領車，隨後開著一台要價新台幣400萬元的四門轎跑車迅速閃人。

隨後林志炫夫婦趨車前往民生社區的甜點店購物，該店的售價雖然偏高，但對年賺上億的林志炫來說，根本是九牛一毛。接著林志炫開著百萬名車遊車河，途中還讓林虹雅去服飾店；最後座車開到基隆，停在價格親民的虱目魚店連鎖餐廳，讓林虹雅下車購買外帶食物。到了7點多，夫妻倆回到基隆住處，林志炫與太太趁著下午共度閒暇時光，此時就讀國中的兒子人在學校、放學後轉往補習班上課，直到晚上才返家共享一家3口幸福時光。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)