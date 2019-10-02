CTWANT》賣菜郎靠特權耍流氓 強占精華位年賺2500萬

台北農產運銷公司（北農）是全台灣最具規模的果菜集散中心，來自全國各地農會的蔬果貨車每日都先前往卸貨、接著占地、再進行拍賣，單日蔬果交易量均超過2000噸，但再好的品質也需要搶得先機，因此造成卸貨場地一位難求，然而北農現任常務董事王慶中卻仗著常董身分，不但不需排隊進場，且長年占據兩處精華地，甚至自家蔬果不用上拍賣台，就在現場直接違法現金議價，簡直無法無天。

9月25日凌晨2點，絕大多數的台北市民都在睡夢之中，而萬大路的北農卻是人聲鼎沸，尤其是第一果菜市場（一市）緊鄰的拍賣市場更是車水馬龍，一輛輛來自全國各地農會裝載著蔬果的貨車在入口處大排長龍，而電動卸貨板車則在現場四處活動，一如往常的作業。

當所有農民規規矩矩排隊入場時，卻有人早已霸占了卸貨區的精華地點，擺出一箱箱的菇類產品，也未依規定進入拍賣場公開拍賣，甚至私下議價銷售，而且連管理費都不用繳，這個有如一市內土皇帝的人，竟是北農的民股常務董事王慶中。

王慶中不僅是北農常董，同時也是台北市蔬菜商業同業公會（蔬菜公會）的理事，本刊調查，他每天以上百個空紙箱固定占據拍賣市場內精華區的第2區4號及6號柱下方的卸貨地，擺著各式各樣的菇類，但該處並不是菇類拍賣區。

現年60多歲的王慶中「占地為王」已有2、30年，因為北農常董一職可監督北農總經理，連負責管理的一市場人員都懼怕他，因此整個北農上下沒有人敢管他，但他的惡行早已令人不滿，許多抱怨與檢舉信函湧進了蔬菜公會。

本刊觀察，王慶中所占兩處精華地，日銷售額至少2、30萬元，即使利潤只有3成，每天也能進帳6至9萬元，估算年賺至少2500萬元；此外他還搜購各地農會供應單位因嫌麻煩不想帶回的菜籃，再將菜籃堆放在機車格上，再轉手賣掉，但菜籃霸占機車格且堆放過高已違規並危害行人安全。

而相對於拍賣市場旁、僅隔一條8米道路的零批市場的攤商來說，收入猶如天地之別，零批市場的攤商有的每天僅能賺到300至700元，因此王慶中的惡霸行徑格外令攤商不平。

對於遭指是北農惡霸、長期占地一事，當事人王慶中表示，他所占據拍賣場那兩處地方，因為違規已經受到北農開單處罰，他以後會遵守市場管理規定。而他究竟是供應商還是承銷？王慶中則避重就輕表示，「我只是承銷商，供應商是另有其人，是別人下貨，委請我看管而已。」至於霸占街道停車格放籃子，王慶中解釋只是暫放，當天就會運回南部，「我以後會更加注意不要影響交通安全。」（未完）（記者／謝中凡）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)