郭台銘發表退黨及退出總統連署後，展現轉戰立法院的強烈企圖。（圖／張文玠攝）

CTWANT》感恩會喊「動起來」 郭董虎爪伸立院

鴻海創辦人郭台銘在發出退黨聲明後，國民黨直到二十五日中常會上，還一昧想喚回郭董，一位與會的中常委告訴本刊，當天吳敦義在會中回答所有中常委所提議題，卻未對蕭景田詢問郭董退黨案的進度作出說明，經副主席郝龍斌主動提及，吳才從紙袋中抽出一張市黨部公文，並請副秘書長杜建德照本宣科唸，沒立案、也沒裁示，沒想到事後黨部發言人卻發布消息，指中常會決議慰留郭董。

這名中常委不滿地說，隔天在媒體上看到描述中常會過程的不同版本，他懷疑有人在背後帶風向，營造黨內大老極力留郭的氣氛，讓國民黨支持者誤認郭董才是致勝希望的所在，在大選時把票灌注到郭董屬意的立委人選，甚至是柯文哲旗下的台灣民眾黨。

不料，就在國民黨傳出慰留郭台銘黨籍消息後，郭辦卻火速連兩天召開記者會，要求國民黨不要再「勾勾纏」，還與蔡壁如連袂上演「政治大戲」說明郭董退選始末的時間序。國民黨在中常委追問下，面子終究掛不住，正式「註銷」郭台銘黨籍。

另位中常委更氣憤地說，依據《人民團體法》規定，退黨聲明書送達，就算完成退黨程序，歷年來立委退黨，也是在立法院宣布即算完成，退黨根本不用送到中常會，除非開除或取消黨籍才需要經中常會討論；郭台銘四處敲鑼打鼓，只是想凌遲國民黨，達到他的政治目的，而國民黨竟然還傻傻地配合演出。（未完）（記者／吳嘉億）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)