迪士尼又玩新花樣，讓經典角色大變身！日本東奧花式滑冰金牌選手最喜歡小熊維尼，因此每次只要羽生結弦完成了比賽，現場總是會有狂熱的粉絲為他瘋狂下起「維尼雨」。迪士尼近來也讓可愛維尼變成如鑽石般造型的POLYGO，猜想羽生結弦看了也會很開心！這個特別版的小熊維尼現在在誠品生活南西，現場也有很多可愛公仔、商品，歡迎大小朋友拍照打卡！

誠品生活南西｜928首次登台迪士尼POLYGO期間限定店，小熊維尼大型POLYGO公仔首次登場。（圖取自迷誠品網站）

誠品生活週年慶第二波集結全球超人氣的「迪士尼POLYGO」、復古台語伴唱帶插畫「歡唱99俱樂部」等一系列主題快閃活動，邀您打卡收藏！首次獨家登台的「迪士尼POLYGO」期間限定店於誠品生活南西、台中園道店登場。

除了首次展出小熊維尼、史迪奇大型公仔，並搶先全球首賣「唐老鴨POLYGO公仔」、台灣限定款「小熊維尼金屬黃限量POLYGO公仔」(南西限定)、「史迪奇金屬黃限量POLYGO公仔」(台中園道店限定)，獨創設計讓人愛不釋手；敦南店精選包含莫內、梵谷等8幅世界知名名畫，以真人裝扮創意重現經典作品，顛覆您的視覺想像。

隨著可愛的迪士尼熱潮來襲，誠品生活精選玩趣十足的選品保證令你愛不釋手：武昌店Grace Gift推迪士尼黑魔女系列，經典反派角色穿戴上身，讓你壞的很有型。而超人氣玩具總動員系列也不容錯過，南西期間限定店POLYGO推熊抱哥、三眼怪公仔，切面拋光的工藝處理使角色公仔宛如鑽石般閃耀，而新板店PINTOO專櫃也推玩具總動員無框時鐘拼圖。

另外站前店10/5邀請全台最大角色原創商城Fandora Shop開設首間實體店，活動期間特別推出限定街景，攜手11位角色明星打造「夢幻角色長廊」，現場有超大貓貓蟲咖波，拍照打卡活動還送神秘小禮物，此外，首次限定到店販售商品：人氣插畫家－白白日記的俏皮男/女短踢Tee、可愛慵懶貓貓蟲咖波的超萌貓耳襪

誠品生活敦南店｜0927- 1113名畫上身攝影作品｜撐傘的女人（1875）莫內。（圖取自迷誠品網站）

(中時電子報)