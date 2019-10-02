蘇澳港南方澳跨港大橋倒塌事件，工程界不少專家觀看影像初判，纜繩部份恐有鏽蝕問題，外傳3年前檢測單位即對港務公司反應有鏽蝕，卻未受到重視。港務公司昨夜回應，縣府檢測報告未提及鋼索鏽蝕情形，但有鋼筋鏽蝕等缺失，已於107年10月全部改善完成。

健行科大非破壞檢測研究中心曾在2014、2016年時受宜蘭縣政府委託檢測過大橋，中心教授陳明正表示，當時發現有鏽蝕的狀況，不過沒有這麼嚴重，後續保養等狀況屬於港務局負責，就不清楚了。

知情人士則爆料，近年負責維修的工程顧問公司，早就向港務公司反應南方澳大橋鋼索鏽蝕、連接處遭撞擊等安全問題，但港務公司卻沒有回應。

台大土木系教授歐昱辰表示，從現場監控影像看，倒塌瞬間橋梁的垂直鋼索連結拱頂的部位斷裂，這種情況不是鋼索本身，就是連接拱頂的接頭出狀況，這兩部分出問題都是因長期應力累積，導致疲勞破壞，肇因源頭則可能是設計、施工，或是維護不當。

對於外界的質疑，港務公司昨夜回應表示，交通部曾在民國97年公布資料，指出全台有188座老舊及受損橋梁需修繕，其中並無南方澳大橋。

港務公司說，南方澳大橋均有依照公路橋梁檢測及補強規範，定期辦理巡檢維修，105年由宜蘭縣政府委由健行科技大學進行檢測，報告內容所發現缺失包含混凝土裂縫、鋼筋鏽蝕、落水管老舊、伸縮縫待清理、AC鋪面坑洞等，但未提及有鋼索鏽蝕的情形。但媒體要求公開檢測報告，並沒得到回應。

港務公司也強調，南方澳跨港大橋檢測出的缺失，於106、107年投入約1,000萬元辦理修繕，並在107年10月全部改善完成。

港務公司指出，鋼結構橋梁檢測頻率2年一次，但不得超過4年；依照規定南方澳大橋於105年辦理檢測，106及107年分別花費約400萬及600萬元，並於109年編列500萬元預算辦理下一次檢測，並無逾越檢測年限規定。

根據港務公司提供資料，南方澳大橋位於蘇澳港轄區內，是由省府建設基金專案補助，由宜蘭縣政府農業局代辦施工，民國85年1月27日開工興建，工程名稱為「蘇澳港跨漁港航道拱橋興建工程」，工程經費2.7億元，87年7月23日完工，同年11月20日驗收完成。

(中時電子報)