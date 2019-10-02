哈佛大學被控歧視申請入學的亞裔學生，開審近一年後判決出爐。法官認定，哈佛考量種族的招生方針合憲，未蓄意歧視亞裔申請者。哈佛雖勝訴，此案仍可能上訴到最高法院。

哈佛大學採用全面（holistic）入學評估，以保持學生種族比例，不只考量申請者學業與考試成績，也包含活動、成長經歷和個人特質。部分人士指控哈佛以更高標準評估亞裔美籍學生，涉嫌非法歧視；哈佛否認指控，強調種族只是複雜評估因素之一。

麻州聯邦地區法院法官巴洛茲（Allison Burroughs）在今天公布的判決書中指出，哈佛大學招生作業「不完美」，招生人員可接受反種族偏見培訓，但法院不會因招生存有改善空間，就摧毀一套通過憲法規定的良好程序。

巴洛茲認定，哈佛大學至少自1970年代便考量種族的錄取標準與程序符合最高法院判例，沒有違反聯邦民權法，原告提出哈佛蓄意歧視亞裔美籍人士等4項指控全數遭駁回。

原告指稱哈佛大學將考量種族的「積極平權措施」（affirmative action）當作對付部分種族的武器，使其他種族申請者獲益，巴洛茲不認同如此論據。她表示，哈佛大學招生程序考量種族，符合嚴格司法標準，學生組成多元也有益處。

巴洛茲寫道：「就本案而言，至少到目前為止，考量種族的招生是確保哈佛校園多元的基礎之一。」

她表示，獲哈佛錄取的學生將在充滿各種經驗、信仰與才能的人群中生活與學習，有機會了解彼此比種族更多的事，進而認識具備獨特經歷的完整個人。「在哈佛與其他地方，這將驅策我們有朝一日將種族視為一種事實、而非告訴我們何者重要的決定性事實，但我們尚未達到如此境界。」

維權人士布魯姆（Edward Blum）經營的非營利組織「學生公平入學」（Students for Fair Admissions）2014年提告，指控哈佛大學從事「種族平衡」並對錄取的亞裔美籍學生數量設限。

據統計，2010至2017年，哈佛大學亞裔美籍學生約占20%，西裔與非裔美籍學生各占10%，白人等其他族裔占60%左右。校方說這反映申請者種族比例穩定，原告則指控這是非法種族配額的證據。

原告聲稱，哈佛大學內部資料顯示，亞裔美籍學生學業和課外活動評分在所有種族中居首，呈現幽默、勇氣和善良等個性分析的「個人評分」卻敬陪末座。在法院文件中，哈佛將亞裔美籍學生個人評分偏低，歸咎於師長推薦函、申請者論文與面試產生的「不可觀察因素」。

去年10月，麻州聯邦地區法院進行為期3週的審判，引發全美熱烈討論種族與族裔在大學招生中扮演的角色。

爭論焦點在於，哈佛大學招生制度究竟是看重個人才能，還是獨厚校友、重要捐贈者子女等特定族群，而使其他申請者吃虧。原告爭取禁止哈佛大學未來做出錄取決定時考量種族，但美國最高法院過去40年多次裁決，大學院校為增進多元校園產生的教學益處，可將申請者種族納入考量。

(中央社)