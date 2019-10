秋高氣爽出遊趣!來韓國走走吧!台灣人哈韓,不僅從韓劇、K-Pop可看出,近年來台灣訪韓旅遊市場近年持續成長!從9開始,韓國楓葉由北向南染紅染黃,冬天也能在韓國滑雪!韓國觀光公社也在9月公開全新廣告!由少女時代潤娥代言,歡迎大小朋友一起出發,前往的韓國旅行吧!

南怡島秋景。(韓國觀光公社提供)

四季分明的韓國,天氣已經逐漸轉涼,九月起花樹草木也將漸漸褪去綠色的衣容,換上閃亮亮的金黃、滿片的火紅。秋季的韓國,氣候宜人,可以說是非常合適旅遊的季節,根據韓國氣象廳的報導,2019年韓國的楓葉由北向南自9月底開始逐漸綻放,全國楓紅全盛期坐落於10月中至11月初,能將滿片的楓紅收藏在眼底,好不夢幻。

流行時尚的你 X 邂逅潮流韓國。(韓國觀光公社提供)

話說觀光客遊韓國,過去總以大城市首爾居多,然其實韓國好玩的地方可不僅如此,到濟州尋海女嚐海鮮;大邱除是紡織城,也是著名的蘋果產地;釜山不僅有海港,田浦咖啡街店有濃濃文青風;忠清北道丹陽乘坐滑翔傘賞山嵐與夕陽

韓國文化體育觀光部長官朴良雨及韓國觀光公社社長安榮培為提升韓國觀光的認知度以及擴大吸引外國觀光客,9月20日正式公開全新廣告,9月25日起,陸續在台灣、中國、香港、日本、泰國、菲律賓、越南、馬來西亞各地電視、Youtube、Facebook等平台向全世界公開。

本次廣告以「只屬於你的韓國旅行」為主題製作,讓外國觀光客能夠因應個人興趣、符合目前的旅行潮流,輕鬆出發到韓國旅行。特別將年輕女性族群的日常及韓國旅行連結,製作並推出共四種主題:樂在當下的你X邂逅獨特韓國、流行時尚的你X邂逅潮流韓國、勇於冒險的你X邂逅嶄新韓國、寵愛孩子的你X邂逅童心韓國,由知名的韓流明星少女時代潤娥拍攝廣告,自然展現出在韓國能夠享受的多樣體驗,讓你的韓國之旅煥然一新!

韓國觀光公社將目標瞄準韓國的鄰近市場,邀請了海外及韓國知名網紅一同拍攝體驗韓國的電視節目《Live like a Korean》,於9月27日起至10月31日透過tvN Asia頻道在9個國家播出;此外,9月底展開為期一個月的《Make Korean Friends and Live Like a Local》活動,供消費者參加,讓參加者有機會能到韓國旅行。

Can you Imagine? You X Breathtaking Korea

