美國製造業活動連兩個月萎縮，9月是10年多來最疲軟，引發全球經濟成長走緩可能降低石油需求的憂慮，國際油價今天收低。

紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價下挫0.8%，來到每桶53.62美元。

倫敦北海布倫特原油11月交割價滑落0.6%，來到每桶58.89美元。

(中央社)