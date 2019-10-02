@中國時報

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨港大橋昨上午9時許，疑因第6條鋼索鬆脫崩塌，橋體當場斷裂，從18公尺高直墜漁船航道，重擊壓沉3艘等加油的漁船，造成行經橋上墜落的油罐車司機，及2名因救援受傷的海巡人員等12人輕重傷，2名船上外籍漁工死亡，還有4名外籍漁工失聯，至截稿還在全力搶救。

大陸十一國慶之際，香港反送中首度爆發警察近距離開槍，射傷示威者的流血事件。昨日香港各區示威行動遍地開花，晚間荃灣區爆發嚴重警民對峙，警方與示威者混戰過程中發射「實彈」，一名18歲中五（高二）生中彈，子彈碎片距心臟僅3公分，送醫院搶救。截至昨晚10點，醫管局指傷者人數增至66人，包括53男13女，年齡介乎11至75歲，當中2人危殆，2人嚴重。

據傳，前立法院長王金平擬結合藍綠之外的在野政黨，組成「民主大聯盟」，甚至不排除借用親民黨的總統大選門票。但是前國民黨立委許舒博昨透露，民主大聯盟籌組進度停滯，若本月15日前仍無法組成，大聯盟恐成為紙上談兵。

兩岸關係惡化，國民黨立委曾銘宗昨在施政總質詢，引述國安會評估報告指大陸可能取消「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）適用。對此，經濟部長沈榮津承認貿易局、工業局已有做評估，但強調僅影響外貿約5％，「金額不多」，主要以石化為主，政府將協助業者分散市場、產業轉型。

@旺報

大陸70周年國慶和閱兵大典，1日在北京舉行，中共總書記習近平在國慶講話中提及兩岸關係，他表示要堅持和平統一、一國兩制方針，推動兩岸和平發展，繼續為實現完全統一而奮鬥。

中共建政70周年閱兵於1日登場，眾所期待的東風-41洲際飛彈果不其然地亮相受閱方陣，且被安排在壓軸出場，並被大陸官方定調為「鎮國神器」。但這原本該受萬眾追捧的明星武器，竟被首度亮相的長劍-100（DF-100，又稱東風-100）巡弋飛彈奪走了光環。

大陸十一黃金周長假啟動，預估黃金周假期會有8億人次出遊，國慶長假安保措施成為各地首重要務。據了解，在黃金周期間，上海軌道交通日均會有1200萬人次乘客，為了廣大民眾出行安全，上海軌道公交公安在虹橋2號航站樓站、徐涇東站、諸光路站、淮海中路站等26個車站的55個安檢點設置太赫茲安檢通道。這項被稱為「改變未來世界的十大技術」之一的高端技術，因此呈現在大眾眼前。

過去台灣曾締造不少世界奇蹟，現在大陸更是創造出多項世界第一的紀錄，從一窮二白經過40年的改革與開放後，一躍為全球第2大經濟體，不僅曾連續13年躍全球經濟成長「第一引擎」，並且是全球製造大國，世界500強入榜家數跑贏美國，更建立全球規模最大的資訊通信網路。

@工商時報

外資券商集體高唱台積電凱歌，激勵國際資金單日狂掃2.6萬張，搭配美股止跌反彈，外資1日大買台股139.54億元，台股終場大漲1.27％、收10,967點，表現冠亞股，成交金額放大至1,498億元，光輝10月行情熱鬧起跑，台積電美國存託憑證（ADR）1日開盤上揚2％以上，2日台股正面挑戰「萬一」關卡。

在低迷緊縮四個月後，10月1日公布的9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）走揚1.8，站上代表擴張的50。國際調研機構 IHS Markit同日公布的9月台灣製造業PMI，即使沒有經過季節調整，數值也有50.0，較8月的47.9明顯上升。

時隔十年，辜仲（ㄧㄥˊ）回來了。中華開發資本1日董事會，通過推選辜仲（ㄧㄥˊ）擔任董事長，原中華開發資本董事長張家祝則專任中華開發金控董事長、不再兼任。中華開發資本強調，主要是希望借重辜仲（ㄧㄥˊ）在產業投資上的豐富經驗，協助中開開發資本發展。

「那斯達克100期貨、富櫃200期貨、華南永昌富櫃200報酬指數ETN」等三大新商品1日同步掛牌交易，市場看好新商品市場潛力，「那斯達克100期貨」日均量千口，「富櫃200指數期貨」日均量500口兩大年度目標，力拚今年第四季提早達標，而富櫃200指數化商品，也有利於帶動櫃買市場更趨於交易活絡。

(中時電子報)