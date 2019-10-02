影》捍衛領空！空軍今國慶軍機預演 07:232019/10/02 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華民國國軍儀隊。（圖／擷取自維基百科） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雙十國慶即將到來，國防部今(2日)在總統府前舉行國慶軍機預演。 (中時電子報) #國慶 #總統府 #軍機 #國防部 #雙十節 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔颱風逼近 國防部災害應變中心已完成一級開設 22:362019/09/29 軍事 米塔颱風逼近 國防部防災兵力準備好了 23:072019/09/29 社會 資通電軍 擬納入情報機關 04:102019/09/30 政治要聞 打破「明文規定」林國慶製起義服問：敢穿嗎？ 08:412019/09/30 政治 網路變造總統府掛毛澤東詩詞 府方駁斥 16:232019/09/30 財經 嚴德發親坐鎮防颱 國軍3萬4千餘人待命 16:522019/09/30 軍事 南方澳大橋塌 國防部派M3浮門橋車救援 10:332019/10/01 社會 香港反送中爆激烈衝突 總統府籲港府開啟對話 21:272019/10/01 政治 談到國慶大典 阿扁一肚子鳥氣 22:352019/10/01 政治 南方澳大橋崩塌》官民攜手搶救 2海巡員落海送醫 04:102019/10/02 社會新聞 政治熱門新聞 要不是因為「他」...綠老將：蔡英文還能跟韓國瑜玩嗎？ - 政治 王金平若找綠營合作 藍營中常委：不意外 - 政治 國民黨好M？ 傻陪郭董玩 - 政治 蔡英文：油罐車失火造成橋面斷裂？網驚呆了 - 政治 王金平「參選到底」恐變成一場鬧劇 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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