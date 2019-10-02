張鈞甯日前和邱澤爆出戀情，男方罕見認了努力追求中，未料卻被女方打槍，以「傳聞」甚至「困擾」定調兩人關係，其實，張鈞甯歷任緋聞中，唯一獲得認可的只有科技業CEO黃凱偉，其他都不認，向來是撇愛慣犯的張鈞甯，除了邱澤外，還曾和內衣廠商高層曖昧，但最後也是不承認對方，據悉，都是沒過張媽媽那關。

據《鏡週刊》報導，張鈞甯和黃凱偉交往前，曾和內衣廠商高層有曖昧，該品牌執行長Charles非常喜歡張鈞甯，因此手捧7百萬請她代言，張鈞甯還親手寫感謝卡給對方，在自己的性感照上留下曖昧祝福，把Charles電得嚴重暈船。

不過住在帝寶的Charles，早有正牌女友，不過他還是想盡辦法追求佳人，還帶女方回帝寶豪宅喝酒，兩人「擁抱親吻都有」，看起來關係已相當曖昧，而為了討好張媽媽，每逢節日送禮物，都要準備2份，但最後還是落空「人財兩失」。

(中時電子報)