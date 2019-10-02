為搶進高端牛排餐市場，王品集團繼今年上半在大陸新創〈THE WANG〉高檔牛排品牌，並插旗上海外灘22號後，經半年籌備，台灣亦正式推出〈THE WANG〉品牌，開在台中七期商辦地標NTC國家商貿大樓一樓黃金店面的〈THE WANG〉台灣一號店，並已自本周起試營運，這是台灣王品截至目前定位最高端的餐飲品牌，單人套餐1,780元＋10％起，雙人套餐為4,360元＋10％，也是平均客單價最高的品牌，
為展現「攻頂」氣勢與雄心，〈THE WANG〉擺出了「全面升級」（Full Upgrade）的陣仗與過去的〈王品牛排〉區隔，包括：商圈地段、租金、餐廳裝潢設計、烹調料理廚具設備、食材用料、餐具器皿，以及外場服務，全面升級，算一算、共7大升級，堪稱「7 Up」，確實讓人耳目一新。
「奢華，其實是一種『浪費』」，開在台中七期NTC國家商貿大樓一樓的〈THE WANG〉，2個樓面占地135坪，卻只接待72位客人，以寫意舒適空間獨立餐廳愈來愈難見到的「空間華侈」。設計師以「主廚的家」（Chef House）為裝潢設計概念，一樓空間挑高6米，可容納28位客人，設計師在開放式廚房對面以香檳金的隔柵隔出3個雙人用餐半包廂，讓重視私密的情侶可安靜享受兩人世界，是觀光大飯店級的貼心巧思。
二樓的空間更像豪宅主人的家，餐桌有圓有方，且有一沙發座位區，全區有44個座位，可滿足不同族群用餐需求。這裡的採光良好，傍晚夕陽金光投射入室內，予人溫暖感受。
〈THE WANG〉的Table Setting，完全照Fine Dining的規格舖陳，桌上舖了檯布，並有用鮮花插的桌花，且有貝殼作的Show Plate，經過熨燙且摺得很整齊的口布，還有酒杯、刀叉，再加上雙靠手的Arm Chair，如果的氣韻，宛如置身高檔法式餐廳，較台北都會的不少高檔牛排館更加講究。
高檔的美式牛排，表層酥焦微脆，在最外層和肉質間的脂肪經高溫炙烤後，會有一圈金黃度的皮帶。反覆煎烤、靜置、再煎烤，雖然也可達到此一效果，但一塊牛排往往需耗時40分鐘才能畢其功。為此，王品集團為〈THE WANG〉添購了一具MONTAGUE烤箱，這種被許多牛排達人稱為「超級烤箱」的烤箱，可以快速升溫到攝氏1200度，牛肉送進這種烤箱中不用幾秒，就可讓表層酥焦並封住肉質肌理中的香甜汁液。〈THE WANG〉有了它，自然為廚藝團隊添翼。
為傳遞頂級味覺與口感體驗，〈THE WANG〉餐廳內採購引進西班牙5J(Cinco Jotas)所產〈伊比利Bellota等級Jamon後腿生火腿〉，並由受過訓的專人現場切片呈盤讓客人搭酒，或是搭配沙拉享用。切成薄片的伊比利生腿，紅光汪汪透亮，油脂滑潤帶有鹹香，是火腿中極品，如今在〈THE WANG〉可嘗到用「豬肉界勞斯萊斯」的伊比利豬作的頂級生火腿，是過去在王品任何一個品牌都沒有的奢華味覺體驗。
〈28天乾式熟成丁骨牛排〉是〈THE WANG〉重磅登場主攻的牛排品項，牛肉來自美國、PRIME級，王品集團指定廠家代為乾式熟成，經高溫炙烤、靜置等過程後，用鑄鐵鍋盛裝上桌，可同時兼饗菲力與紐約客兩個不同部位肉質的口感，肉在嘴裡細細嚼可虫吃出乾式熟成牛肉特有的濃郁發酵香。而丁骨則會二次回烤，讓客人品味骨邊肉的甜香。
除了〈28天乾式熟成丁骨牛排〉，〈THE WANG〉菜單上還有〈鴨肝菲力牛排〉、〈帶骨紐約客〉與〈帶骨牛小排〉，以及〈法式小羊排〉和〈伊比利豬排〉等。而〈炙烤肋眼牛排〉與〈老饕牛排〉是用肋眼心與又稱肋眼眉的肋眼上蓋肉炙烤，所以一次上桌讓客人享用。
為了傳遞高檔餐飲體驗，〈THE WANG〉並請了侍酒師駐店，酒單亦經過精心設計，以「繞著地球跑」的概念設計，且選用酒款不俗，套餐可另加價880元或1080元，即由侍酒師推薦搭配3或4杯酒進行Wine Pairing。此亦顯示，王品為了「攻頂」而創的品牌〈THE WANG〉，是有備而來的「7 Up」。
(工商 )
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