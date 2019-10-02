王品集團高端牛排新品牌〈THE WANG〉在台中燙金商圈的首家門市，一樓開放式廚房可看到廚藝團隊燒烤牛排過程。（圖／姚舜）

王品集團高端牛排新品牌〈THE WANG〉台中首家門市的Table Setting，完全採Fine Dining規格舖陳，氣質不凡。（圖／姚舜）

為搶進高端牛排餐市場，王品集團繼今年上半在大陸新創〈THE WANG〉高檔牛排品牌，並插旗上海外灘22號後，經半年籌備，台灣亦正式推出〈THE WANG〉品牌，開在台中七期商辦地標NTC國家商貿大樓一樓黃金店面的〈THE WANG〉台灣一號店，並已自本周起試營運，這是台灣王品截至目前定位最高端的餐飲品牌，單人套餐1,780元＋10％起，雙人套餐為4,360元＋10％，也是平均客單價最高的品牌，

王品集團高端牛排新品牌〈THE WANG〉台中首家門市，占地2層樓，餐桌有圓有方，可滿足不同客層需求。（圖／姚舜）

為展現「攻頂」氣勢與雄心，〈THE WANG〉擺出了「全面升級」（Full Upgrade）的陣仗與過去的〈王品牛排〉區隔，包括：商圈地段、租金、餐廳裝潢設計、烹調料理廚具設備、食材用料、餐具器皿，以及外場服務，全面升級，算一算、共7大升級，堪稱「7 Up」，確實讓人耳目一新。

王品集團高端牛排新品牌〈THE WANG〉，餐廳有專業侍酒師並提供Wine Pairing服務。（圖／姚舜）

「奢華，其實是一種『浪費』」，開在台中七期NTC國家商貿大樓一樓的〈THE WANG〉，2個樓面占地135坪，卻只接待72位客人，以寫意舒適空間獨立餐廳愈來愈難見到的「空間華侈」。設計師以「主廚的家」（Chef House）為裝潢設計概念，一樓空間挑高6米，可容納28位客人，設計師在開放式廚房對面以香檳金的隔柵隔出3個雙人用餐半包廂，讓重視私密的情侶可安靜享受兩人世界，是觀光大飯店級的貼心巧思。

王品高端餐飲新品牌〈THE WANG〉，首度開在台中七期商辦地標NTC國家商貿大樓一樓。（圖／姚舜）

二樓的空間更像豪宅主人的家，餐桌有圓有方，且有一沙發座位區，全區有44個座位，可滿足不同族群用餐需求。這裡的採光良好，傍晚夕陽金光投射入室內，予人溫暖感受。

〈THE WANG〉的Table Setting，完全照Fine Dining的規格舖陳，桌上舖了檯布，並有用鮮花插的桌花，且有貝殼作的Show Plate，經過熨燙且摺得很整齊的口布，還有酒杯、刀叉，再加上雙靠手的Arm Chair，如果的氣韻，宛如置身高檔法式餐廳，較台北都會的不少高檔牛排館更加講究。

〈THE WANG〉的〈炙烤牛舌沙拉〉，厚切成骰子狀的牛舌經過醃漬、燉煮、炭烤與爐爐等工序製成，並點綴青醬提味，風味與口感皆很吸引人。（圖／姚舜）

〈THE WANG〉的〈炙烤肋眼牛排〉，是採包藏在肋眼牛肉中的「肋眼心」部位烤製，表層酥焦、內裡肉質彈Q。（圖／姚舜）

高檔的美式牛排，表層酥焦微脆，在最外層和肉質間的脂肪經高溫炙烤後，會有一圈金黃度的皮帶。反覆煎烤、靜置、再煎烤，雖然也可達到此一效果，但一塊牛排往往需耗時40分鐘才能畢其功。為此，王品集團為〈THE WANG〉添購了一具MONTAGUE烤箱，這種被許多牛排達人稱為「超級烤箱」的烤箱，可以快速升溫到攝氏1200度，牛肉送進這種烤箱中不用幾秒，就可讓表層酥焦並封住肉質肌理中的香甜汁液。〈THE WANG〉有了它，自然為廚藝團隊添翼。

為了「攻頂」，王品〈THE WANG〉引進可快速將溫度升至攝氏1200度的MONTAGUE超級烤箱，烤出牛排表層酥脆口感。（圖／姚舜）

為傳遞頂級味覺與口感體驗，〈THE WANG〉餐廳內採購引進西班牙5J(Cinco Jotas)所產〈伊比利Bellota等級Jamon後腿生火腿〉，並由受過訓的專人現場切片呈盤讓客人搭酒，或是搭配沙拉享用。切成薄片的伊比利生腿，紅光汪汪透亮，油脂滑潤帶有鹹香，是火腿中極品，如今在〈THE WANG〉可嘗到用「豬肉界勞斯萊斯」的伊比利豬作的頂級生火腿，是過去在王品任何一個品牌都沒有的奢華味覺體驗。

〈THE WANG〉提供的〈伊比利Bellota等級Jamon後腿生火腿〉，為最高檔的「黑標」等級，肉色油亮透光，細嚼慢嚥可以嘗出鹹香。（圖／姚舜）

在王品〈THE WANG〉，可以嘗到服務人員現切的西班牙5J(Cinco Jotas)所產〈伊比利Bellota等級Jamon後腿生火腿〉。（圖／姚舜）

在王品〈THE WANG〉，可以嘗到服務人員現切的西班牙5J(Cinco Jotas)所產〈伊比利Bellota等級Jamon後腿生火腿〉。（圖／姚舜）

台中〈THE WANG〉的牛肉冷藏冰箱中，存放著丁骨牛排、帶骨紐約客與帶骨牛小排等式牛肉，客人現點、廚師現切現烤。（圖／姚舜）

〈28天乾式熟成丁骨牛排〉是〈THE WANG〉重磅登場主攻的牛排品項，牛肉來自美國、PRIME級，王品集團指定廠家代為乾式熟成，經高溫炙烤、靜置等過程後，用鑄鐵鍋盛裝上桌，可同時兼饗菲力與紐約客兩個不同部位肉質的口感，肉在嘴裡細細嚼可虫吃出乾式熟成牛肉特有的濃郁發酵香。而丁骨則會二次回烤，讓客人品味骨邊肉的甜香。

王品〈THE WANG〉新登場主攻〈28天乾式熟成丁骨牛排〉，主廚將牛肉用鹽、胡椒進行基礎調味後即炙烤。（圖／姚舜）

王品〈THE WANG〉主打的〈美國Prime級28天乾式熟成丁骨牛排〉，烤功頗具水準，肉質中散發濃郁風味，可一次兼饗「菲力」與「紐約客」兩部位。（圖／姚舜）

〈THE WANG〉的〈28天乾式熟成丁骨牛排〉，在紐約客的部位表層酥香、肉質柔嫩且風味明顯，非常適合以紅酒佐餐。（圖／姚舜）

除了〈28天乾式熟成丁骨牛排〉，〈THE WANG〉菜單上還有〈鴨肝菲力牛排〉、〈帶骨紐約客〉與〈帶骨牛小排〉，以及〈法式小羊排〉和〈伊比利豬排〉等。而〈炙烤肋眼牛排〉與〈老饕牛排〉是用肋眼心與又稱肋眼眉的肋眼上蓋肉炙烤，所以一次上桌讓客人享用。

在〈THE WANG〉除可嘗到各式牛排外，菜單上並提供爐烤的〈法式羊小排〉。（圖／姚舜）

〈THE WANG〉的〈老饕牛排〉，是用肋眼的上蓋肉（Rib Eye Cap）烤製，表層酥香焦脆，內裡肉質鮮紅柔嫩。（圖／姚舜）

為了傳遞高檔餐飲體驗，〈THE WANG〉並請了侍酒師駐店，酒單亦經過精心設計，以「繞著地球跑」的概念設計，且選用酒款不俗，套餐可另加價880元或1080元，即由侍酒師推薦搭配3或4杯酒進行Wine Pairing。此亦顯示，王品為了「攻頂」而創的品牌〈THE WANG〉，是有備而來的「7 Up」。

〈THE WANG〉甜點〈蘋果白蘭地香堤佐季節水果〉，有火龍果、覆盆莓、草莓、藍莓、葡萄、柳橙、葡萄柚等8到10種水果搭配共構，形色繽紛華麗。（圖／姚舜）

〈THE WANG〉的餐後甜點〈肉桂蘋果派佐香草冰淇淋〉，蘋果派用了青、紅蘋果和蘋果泥烤製，上桌時香草冰淇淋並會淋上榛果焦糖醬，非常Rich。（圖／姚舜）

為精準傳遞咖啡香，〈THE WANG〉的咖啡是用比利時咖啡壺以虹吸式煮法萃取。（圖／姚舜）

〈THE WANG〉的〈干貝蘆筍濃湯〉，以大量蘆筍、洋蔥和蘋果先炒出焦色後，加入雞高湯和馬茲卡澎起司熬煮，最後再搭配炙烤干貝出菜，味道濃醇甘甜，且湯質稠滑細緻。（圖／姚舜）

〈THE WANG〉的〈鴨肝菲力牛排〉，是以香煎加拿大頂級鴨肝搭配美國菲力，即經典的〈羅西尼牛排〉作法。（圖／姚舜）

〈TEH WANG〉的〈無花果伊比利生火腿沙拉〉，以現切的伊比利生火腿搭配生菜、柳橙與無花果，並用巴薩米哥紅酒醋提味，是高檔沙拉。（圖

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