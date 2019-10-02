宜蘭南方澳跨海大橋斷橋案，根據最新統計，至2日上午7時，已尋獲3名死亡民眾，分別是新臺勝366號印尼籍1人、菲律賓籍1人；以及新臺勝266號印尼籍1人。目前尚有3人失蹤，分別是印尼籍2人、菲律賓籍1人。

消防單位目前持續用重機械怪手破壞船體搜尋，橡皮艇於附近水域搜尋。截至目前，據消防署統計為10人受傷送醫、3人死亡、3人失聯。

(中時 )