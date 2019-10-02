南方澳斷橋 死者為2印尼1菲籍 08:162019/10/02 中時 蕭承訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 搜救人員漏夜找尋可能生還者。（消防署提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南方澳跨海大橋斷橋案，根據最新統計，至2日上午7時，已尋獲3名死亡民眾，分別是新臺勝366號印尼籍1人、菲律賓籍1人；以及新臺勝266號印尼籍1人。目前尚有3人失蹤，分別是印尼籍2人、菲律賓籍1人。 消防單位目前持續用重機械怪手破壞船體搜尋，橡皮艇於附近水域搜尋。截至目前，據消防署統計為10人受傷送醫、3人死亡、3人失聯。 (中時 ) #印尼籍 #搜尋 #菲律賓 #死亡 #統計 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市違反號誌事故較往年增 警將加強取締違規 20:282019/09/28 社會 印尼26日規模6.5強震 死亡人數攀升至30人 17:042019/09/29 國際 文蛤育成率低 漁民清藻類防文蛤暴斃 18:082019/09/29 社會 防文蛤暴斃 漁民清藻類 04:102019/09/30 地方新聞 挖出失蹤13年女屍 解剖驚詭異死亡時間 09:422019/09/30 時事 統計歷年10月 大盤漲率65～70％ 04:102019/10/01 證券．權證 厭食女住院 友人強行帶她離院死亡被訴 10:582019/10/01 社會 南方澳橋斷 蘇指示全力搜尋搶救 11:562019/10/01 政治 政院：全力搜尋搶救民眾 12:362019/10/01 政治 前太電副董繆竹怡遭菲攔截 潛逃3年今押解返台 17:182019/10/01 社會 社會熱門新聞 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 本來要上橋 他坍塌前突轉向原來是女神救他一命 - 社會 前方是油罐車 命大司機：上坡橋身已斷裂 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 臭死人 少女褲子來不及穿就被公廁臭死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。