去年九合一大選民進黨慘敗，當時外界認為總統蔡英文尋求連任之路岌岌可危，恐成台灣民主史上第一個無法連任的總統，未料幾個月過後，蔡聲勢升高，近日民調更顯示蔡英文支持度領先國民黨推出的總統參選人韓國瑜。民進黨籍桃園農田水利會總幹事黃金德認為，蔡英文這次翻轉，第一個要感謝的是行政院副院長陳其邁。他說若陳當選，韓國瑜小輸一點，「韓流」將從那個時間點直攻2020，「蔡英文還能跟韓國瑜玩嗎？」

2020總統大選藍綠選情逐漸升溫，據《旺旺中時》上月27日公布的最新民調顯示，總統蔡英文的支持度達39.1％，國民黨總統參選人韓國瑜則是25.4％，兩人之間的差距拉升至13.7個百分點，這同時也是創下蔡英文8月以來的支持度新高。據中評社報導，黃金德認為，陳其邁在九合一落選，是蔡翻轉的起手式；第二為今年元月告台灣同胞書發表40周年紀念會，大陸領導人談話；第三是美國的政策方向；第四則是香港問題。他說嚴格來講，蔡可以翻轉是外部給她機會而非內部。

黃金德認為，陳其邁的落選造就蔡英文翻身，若陳當選，韓小輸一點，「韓流」將從那個時間點直攻2020，可說無人可擋，不會看到這麼多負面爭議，韓國瑜就是完美，「蔡英文還能跟韓國瑜玩嗎？」

黃金德提及，接下來就要看基層組織動員，肉搏戰、叢林戰才正要開始。他說現在看到的空戰，都是名嘴在搞政治，不是參選人在搞政治，接下來三個月，就是地方派系組織動員，畢竟國民黨在地方派系組織能力，還是強過民進黨。

(中時電子報)