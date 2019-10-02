「亞洲直播天王」連千毅，與寵物店直播主鄭又仁爆出糾紛，引發街頭暴力事件，沒想到如今又爆出已婚的他，不僅大享齊人之福一人擁四女，還撒出大把鈔票，讓眾多女性為他爭風吃醋，其中一名「小四」情婦還是40的單親媽媽。

根據《鏡週刊》報導，連千毅的老婆外貌姣好，早令外界稱羨不已，不過與直播中常出現的子瑜、子涵等女子，卻有著超乎倫理的情愛與金錢關係，入獄前最新的一名相好，是號稱「小四」的40歲單親媽媽，知情人士透露「小四」外表保養得宜，雖有2個小孩，身材仍相當火辣，更不時秀出爆乳比基尼照片，連千毅因此被迷的神昏顛倒，而「小四」即便知道連千毅有多個女友，仍願意跟他交往，主要是考量到連千毅有錢有勢，而這點也是老婆縱容他拈花惹草行徑的關鍵。

不過交往後「小四」仍受不了連千毅風流成性，傳出兩人常因此大吵，更傳出她最大的眼中釘，就是在連千毅身邊的直播辣妹子瑜，但好笑的是子瑜也為了另一名辣妹子涵跟連千毅賭氣，只能說後宮們讓他爭風吃醋，自然成為最奢侈的煩惱。

(中時電子報)