國民黨2020總統提名人韓國瑜曾提過當選總統要讓台灣經濟變好，民進黨執政讓台灣經濟未曾好轉過。他非常擔心。但台灣經濟究竟要如何好轉，也是許多專家學者頭痛的問題。就有網友在提供幾個經濟牌「廟方」，為韓國瑜獻策。

網友chungrew在批踢踢論壇發文，韓國瑜選情陷入不利的情況，或許需要一些突破性的政見和理念，才能打破僵局，原PO建議，應當勇敢提出大膽的政見，來顛覆既有政治格局。並建議韓的經濟政策可參考這幾招：

第一，宣布大規模減稅，一舉把企業稅降到很低，至少低於10%，讓台灣變租稅天堂，比愛爾蘭更好。第二，或效法日本的『安倍三支箭』大膽推出量化寬鬆，一舉把新台幣貶值到40塊兌一美元，大舉增加出口競爭力。

第三，或宣布全面免徵遺產稅 鼓勵富豪把錢匯回台灣。第四，鼓勵台商回台投資，優惠幅度要更大、更寬，比如租稅全免10年等等。

原PO強調，必須提出此類的大膽的，有開拓性的政見，這些看似有些瘋狂地政見，或許可說，只要有舉債的決心，絕對可以做得到。

註：「廟方」，去廟裡求神問事得出的解方。

(中時電子報)