北韓昨天才示意要與美國恢復核子談判，今天又朝東部外海發射不明「飛行體」，日本內閣官房長官菅義偉說，這枚飛行體疑似落入日本專屬經濟區海域。

這是北韓近來一連串發射行動中的最新一起，目前無法取得進一步細節。北韓先前試射的飛行體已確認為短程飛彈，平壤當局9月宣稱，北韓測試的是「超大型多管火箭發射器」系統。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）說，北韓今天上午從江原道（Kangwon）元山（Wonsan）地區朝東部海域發射不明飛行物。

目前無法與南韓合同參謀本部發言人取得聯繫。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）說，北韓發射的一枚飛彈今天上午疑似落入日本專屬經濟海域（EEZ），還說迄今並未傳出鄰近地區的飛機或船隻受到任何影響。

菅義偉說，一枚飛彈在當地時間上午7時27分（台北時間上午6時27分）落入日本專屬經濟海域，另一枚則在早幾分鐘前落入專屬經濟區以外地區。

(中央社)