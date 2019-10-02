國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，因頻上節目砲轟黨內總統提名人韓國瑜，市黨部2日將開考紀會向黨中央建議開除黨籍。李在臉書預告此事，眼尖網友卻發現多筆熱門留言遭刪除；網友即時截圖，爆網友瘋傳熱潮。
李正皓9月30日在臉書發文，附上國民黨中和區黨部執行長林秀慧對話截圖，預告自己將被國民黨區黨部召開考紀會議處，並將矛頭指向「長官」與韓國瑜民調落後， 更嗆「難道趕走了烏鴉，災難就不見了嗎？」
網友在PTT論壇發文《笑死XD 偷拍哥李正皓又把粉絲留言刪除了》，截圖指出李正皓這篇臉書文章，下有幾則按讚數特高的留言都被刪除了。而那些被刪除的留言，不約而同都是批評他的，例如「拜託烏鴉快飛走」等。
其他網友則紛紛回應：「何止刪留言啊」、「真的很白爛」、「偷拍哥果然是沒種」、「刪掉最多人認同的留言」、「他真的沒什麼公信力」、「三民自最近還很喜歡抄李正皓臉書」、「徐巧芯最好趕快遠離這種人」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。