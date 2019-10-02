PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，因頻上節目砲轟黨內總統提名人韓國瑜，市黨部2日將開考紀會向黨中央建議開除黨籍。李在臉書預告此事，眼尖網友卻發現多筆熱門留言遭刪除；網友即時截圖，爆網友瘋傳熱潮。

李正皓9月30日在臉書發文，附上國民黨中和區黨部執行長林秀慧對話截圖，預告自己將被國民黨區黨部召開考紀會議處，並將矛頭指向「長官」與韓國瑜民調落後， 更嗆「難道趕走了烏鴉，災難就不見了嗎？」

網友在PTT論壇發文《笑死XD 偷拍哥李正皓又把粉絲留言刪除了》，截圖指出李正皓這篇臉書文章，下有幾則按讚數特高的留言都被刪除了。而那些被刪除的留言，不約而同都是批評他的，例如「拜託烏鴉快飛走」等。

其他網友則紛紛回應：「何止刪留言啊」、「真的很白爛」、「偷拍哥果然是沒種」、「刪掉最多人認同的留言」、「他真的沒什麼公信力」、「三民自最近還很喜歡抄李正皓臉書」、「徐巧芯最好趕快遠離這種人」。

(中時電子報)