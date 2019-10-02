傳郭董砸3億拚10人入國會，遭柯嫌不夠多？來看柯P如何回應

宜蘭南方澳跨港大橋昨(1)日上午9時30分突然崩塌，截至今日凌晨5時，斷橋意外造成3死2重傷8輕傷3失踪；對此，台北市長柯文哲在臉書表示，這起意外「更凸顯橋梁安全的重要性」。

柯文哲在臉書上表示，南方澳大橋斷裂的意外讓人怵目驚心，並對傷者以及罹難者表達哀悼之意，但對台北市而言，每天有這麼多通勤者在橋樑上來往，這件意外也凸顯橋樑結構安全的重要性。

柯文哲表示，台北市有307座橋樑，許多橋樑甚至是交通熱點，工務局每2年會針對重要橋樑進行結構安全檢測，需要改善的地方就進行補強；除了2年1次的定期檢測外，如果發生4級以上地震，工務局也會立即辦理地震後檢測，並需於地震後3日內作成地震後特別檢查報告。

107年交通部評鑑中，各縣市政府橋樑維護管理作業執行情形，台北市在橋梁檢測及維修作業評鑑都是六都之首；柯文哲表示，這代表市府重視市民的生命財產安全，希望民眾可以在一個安全的環境下安居樂業。

(中時電子報)