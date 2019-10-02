行政執行署桃園分署聯合法拍什麼都賣，順利賣出多筆土地，也為桃園區大有路的房子找到新主人，洋酒更是被搶購一空，為國庫入帳2544萬餘元，特別的是，順利得標法拍屋的民眾大讚桃園分署的法拍教學課程，讓門外漢也能搶得好康不吃虧。

有位得標民眾表示，先前曾參與桃園分署舉辦的法拍教學課程，10月「檢驗成果」，首度購買法拍屋，嘗試不找代書、親自到場投標，沒想到順利得標、以實惠價格購得屬意的商品，直呼非常幸運。

他笑說桃園分署法拍教學課程讓他獲益良多，例如他在投標前向銀行辦理融資貸款，得標不動產的餘款，就由銀行代為繳納，如此一來，既不用趕在7天內繳尾款，連貸款都直接辦好了，相當便利，「這全是上法拍課學到的新知識！」

桃園分署順利拍賣出桃園市桃園區大有路的華廈，以及桃園市中壢區、大園區、龜山區的土地，賣得2530萬7588元。詢問度最高的洋酒，一開賣即被民眾搶購一空，日產及中華等2台小貨車，也共以13萬元售出。尚未賣出的CELINE、MiuMiu2個名牌包包，以及其餘未拍定的車輛，將降價後擇日再行拍賣，歡迎民眾關注鎖定搶便宜。

(中時 )