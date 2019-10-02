李正皓臉書發文。（圖／取自李正皓臉書）

李正皓臉書發文。（圖／取自李正皓臉書）

國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，因發言惹議，市黨部2日將開考紀會向黨中央建議開除黨籍。李不甘示弱在臉書繼續開嗆，認為開除他的不是國民黨，而是「國瑜黨」，更嗆「不是每一個藍營的人都活在另一平行的國瑜宇宙之中」。

李正皓在臉書發文，表示有不少朋友在報導出來後，私訊關心考紀會結果，他統一回覆如下：

「第一，既使我最後被開除了，我認為開除我的也不是國民黨，開除我的是以少數韓粉與某些活在同溫層的高層為主的「國瑜黨」。他們的強項從來不是解決問題，而是解決提出問題的人，這與我過去認識的國民黨完全不同。

第二，會議中，考紀委員希望我能做出一些承諾，以作為未來從輕發落的交換，其中包含未來在媒體前對於韓國瑜的評論有所節制，我當場回答：

1.我的價值觀無庸置疑是藍營，對於民進黨該批評的，我一個都沒有少批評。

2.我評論韓國瑜至今，我沒有講說他有小三、沒有講過他上酒店，也沒有講過他抱女人，這些沒有根據的黑韓言論，我一句話都沒有講過，不捏造事實是我公開評論的基本底線。

3.我對包含韓國瑜在內的政治人物的任何評論，都是秉著我政治幕僚的專業經歷而做出來的觀察和結論，完全可受公評。

上述三點原則，我過去是這樣、召開考紀會後也還是這樣，不會有所改變。

第三，未來新北市黨部會針對我的考紀問題做出什麼結論？是否會開除？這並非我能控制。

我能控制的是持續且努力的反應我所聽到青年的聲音，特別是藍營青年的焦慮，讓同是藍營的青年知道，不是每一個藍營的人都活在另一平行的國瑜宇宙之中。」

(中時電子報)