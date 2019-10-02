南韓合同參謀本部今天表示，北韓今晨從江原道元山北部一帶向半島東部海域方向發射不明短程發射體。分析指出，這可能是北韓對南韓昨天在國軍日上大秀F-35A匿蹤戰機的不滿。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部指出，北韓今天上午從江原道（Kangwon）元山（Wonsan）地區朝東部海域發射不明飛行物。這是北韓時隔22天再次射彈，也是今年第11次發射。

南韓聯合新聞通訊社指出，合同參謀本部表示，南韓軍方目前正在追蹤和監視北韓發射不明短程發射體相關動向，南韓軍方正密切注意進一步發射，並保持備戰狀態。

分析指出，南韓軍方昨天在大邱空軍基地舉行的第71周年「國軍日」紀念活動上，首度總統向文在寅展示從美國引進的F-35A匿蹤戰機，北韓今天射彈或許是對此的反彈。

南韓昨天藉由展示最新取得的F-35A匿蹤戰機來紀念國軍日。隨著南韓總統文在寅推行與北韓交往的政策，引發外界憂心會削弱南韓國防之際，文在寅政府試圖透過展示戰機，緩解這種疑慮。

報導指出，南韓對北韓今天發射的發射體數量、類型、射程、飛行速度尚在了解中。

(中央社)