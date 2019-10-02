力拼連任的嘉義縣立委蔡易餘，在前陣子以「專業の立委 靈活の胖子」作為看版文宣，讓不少人見到不禁莞爾一笑。蔡易餘出身政治世家，目前是立法院司法委員會最年輕的召委，連蔡英文總統都對他讚譽有加、極力相挺。不過最近這位「靈活的胖子」家中的「祖墳」似乎出了一點問題。

據《鏡週刊》報導，最近有一名劉姓地主拿出了土地權狀與地籍謄本等資料，表明自己的土地遭到蔡家侵佔。而這筆被侵占的土地，正是蔡易餘祖父長眠之地。劉姓地主一狀告上法院，並要求蔡家拆「屋」還地。不過蔡易餘的父親，蔡啟芳隨即出面澄清，說24年前自己花了300萬買下土地的使用權利。目前雙方各執一詞，將交由嘉義地院審理，而該庭期將於10月8日開庭。

不過若真如蔡啟芳所說，自己是花300萬買下土地，依照法律規定在買賣完成後即應該辦理「登記」。在此呼籲讀者們，由於土地屬於不動產，與動產(如：轎車、機車等)取得「所有權」要件不同，後者僅需要「交付」(如：完成買賣後，車行將車交予你，此時就取得所有權)；前者則必須在完成買賣後另行一道「登記」手續，如此才算真正的「取得土地所有權」。

(中時電子報)