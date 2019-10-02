宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌，造成6名外籍漁工失聯，繼今天凌晨1點30分搜救人員尋獲第三具遺體後，今天上午8點左右，又在壓毀的船身內，找到一具外籍漁工遺體，目前已經累積4人死亡，3人失蹤。

南方澳斷橋意外造成重大傷亡，搜救人員2日上午從水中尋獲1具移工遺體，並立即打撈上岸。（范揚光攝）

目前受困在橋下的3艘漁船，其中一艘已經脫離，原先傳出該艘船有2人受困，但仍未發現，不過船隻滿是海水，須抽水後才能確認，今天（2日）凌晨0時，內政部長徐國勇證實，受困在中間的船隻，已尋獲2名外籍漁工遺體。

今天凌晨徐國勇說明搜救的難度時解釋，搶救的黃金時間是在退潮時間，因為橋體不太會動，但漲潮時受困船隻會上浮，難以救援，但一天只有2次退潮，因此從今天凌晨2點起就是救援黃金時間。

但搶救第一步，必須將漁網撈上來，徐國勇說，漁網對漁民來說是非常貴重的財產，但會影響潛水人員搜救，但撈漁網並不容易，且該漁網有1至2公里長，在海底又特別重。

除徐國勇在場坐鎮外，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，以及宜蘭縣長林姿妙都徹夜守候在現場。

(中時電子報)