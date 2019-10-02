來自日本，催生多種創意甜點瘋潮的BAKE lnc.於10月1日微風南山Atre 2樓正式開出全球首間品牌集合店《BAKE WORKS》，集結BAKE旗下四大人氣品牌，包含二個首度正式登台品牌-今年2月於自由之丘開幕之巧克力磅蛋糕Chocolaphil、風靡日本的焦糖奶油夾心餅乾PRESS BUTTER SAND、以及現烤起司塔BAKE CHEESE TART、新尺寸的Mini RAPL，在為期5個月期間接力登場。

《BAKE WORKS》以三大限定讓人捨不得錯過，”營業期間限定”來台僅營業152天，開店第一天即為閉店倒數開始。”口味期間限定”，全品牌平均僅有51-101天販賣期，錯過了就買不到。每個販賣波段中不同的品牌也有不同的限定口味。例如BAKE CHEESE TART除了「經典北海道起司塔」外，還精選「抹茶起司塔」、「瀨戶內檸檬起司塔」、「焙茶起司塔」、「草莓甜心起司塔」共4種口味，約2個月有2種新口味登場。Chocolaphil為101天販售限定。第二波販售的PRESS BUTTER SAND海外首發限定51天販售，小尺寸Mini RAPL原味亦為51天販售限定、屆時亦會有新口味登台。不需品牌忠誠，四大人氣品牌接力登場，就是要讓台灣民眾眼光繚亂陷入選擇障礙。如同戀愛的瞬間，必需把握每次交錯的機會，否則錯過了就只能再飛日本才能品嚐到限定的美味。

《BAKE WORKS》四大品牌

期間限定100天- Chocolaphil(海外正式開賣、全新尺寸 / 販賣期間2019/10/2~2020/1/9)

Chocolaphil甫於2019年2月於日本東京自由之丘開設首店，以「比巧克力更感受到巧克力魅力」為概念而誕生的法式巧克力磅蛋糕，精選由日本鐮倉的生巧克力專門店ca ca o所提供的兩種哥倫比亞巧克力，口感完全巔覆了巧克力磅蛋糕的印象。

首波於10月1日起以台人熟悉的BAKE CHEESE TART與自由之丘巧克力磅蛋糕Chocolaphil限定販售。(圖/品牌提供)

期間限定101天 - BAKE CHEESE TART(期間限定口味 / 販賣期間2019/10/1-2020/1/9)

來自日本北海道，年度狂銷3500萬個起司塔品牌BAKE CHEESE TART，主打「OUR CHEESE TART IS THE REAL DEAL」，於2016年將此波熱潮正式帶入台灣，以「塔皮香酥脆、起司慕斯內餡軟滑嫰」成為甜點控回購清單。

除了「經典北海道起司塔」外，還精選「抹茶起司塔」、「瀨戶內檸檬起司塔」、「焙茶起司塔」、「草莓甜心起司塔」共4種口味。(圖/品牌提供)

期間限定51天 - PRESS BUTTER SAND(海外正式開賣 / 販賣期間2020/1/10-2020/2/29)

PRESS BUTTER SAND取名概念來自其工法、食材與口感，嚴選北海道小麥粉，製成酥脆扎實的餅乾外皮，內餡精選來自北海道產的奶油(BUTTER)，搭配雙層甜蜜焦糖奶油，交織出柔軟香醇濃厚夾餡卻又不過甜，成為日本上班族心中的伴手禮。

PRESS BUTTER SAND一口咬下雙重口感如三明治(SAND)般，瞬間將包覆的美味滿溢口腔。(圖/品牌提供)

期間限定51天 - Mini RAPL(全新尺寸、限定口味台灣首賣 / 販賣期2020/1/10-2020/2/29)

來自日本北海道，年度銷售600萬顆佳績的RAPL澎派令果，Mini RAPL擁有三大特色:「144層酥脆派皮」、「嚴選青森不摘葉蘋果及日本產蘋果切塊」、「新鮮的鮮乳卡士達醬內餡」。

年度銷售600萬顆佳績的RAPL澎派令果，除了經典原味外，也會推出期間限定的新口味在台灣限定開賣。(圖/品牌提供)

(時尚)