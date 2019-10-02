車拋錨困路中 永福警推車助脫困

台中市警六分局永福派出所副所長曾培焜、警員李大衛日前接獲報案，於台中市西屯區台灣大道4段與福康路口，1輛車拋錨占據整個慢車道，車流回堵百公尺遠。

警方上前只見婦人束手無策與車內3隻受驚嚇的狗，在原地等待救援，面對柔弱的婦人與受驚嚇而吠叫的寵物犬；副所長當下將車推至路旁，並教導婦人將手煞車放至N檔，面對40度的上坡路段及不斷下滑的故障車，在員警及熱心民眾的協力下，才將故障車推至數10公尺外的福林路口。

永福派出所副所長曾培焜說，原以為有車禍造成車流回堵，到場時才發現1輛自小客車占據整個慢車道，面對回堵的車輛及受驚吠叫的狗，讓氣氛更加的緊張；路人因車內吠叫的犬隻，也不敢靠近幫忙。所幸在他號召下，陸續有熱心民眾加入推車的行列，方才化解回堵的車流，化解一場危機。

警方呼籲，若遇車輛故障，應立即放置警示牌及打故障燈，並下車等待拖吊車到來，避免遭後方車輛撞擊的危險。

(中時 )