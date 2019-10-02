南投縣立委第2選區（南投、名間、竹山、鹿谷、集集、水里、信義），問鼎國會之爭，呈現藍綠對決態勢，現任國民黨籍立委許淑華尋求蟬聯，民進黨則徵召水里鄉長陳癸佑出面挑戰；2020總統大選是否牽動立委選情，各方矚目。
許淑華曾任縣議員、南投市長，林明溱當選南投縣長後，贏得立委補選進軍國會迄今，長期在地方經營，基層十分穩固；值得一提的是，許淑華曾經參與中國小姐選美比賽，外型亮麗，身材修長，出版的個人風格月曆，還曾引起轟動！
2018年底選舉高雄市長之役，許淑華傾全力為韓國瑜助選，因而有「神力女超人」之喻，明星光環加持，也打響全國性知名度。
陳癸佑原本是集集警分局警官，2010年以政治素人之姿投入水里鄉長選舉，首役失利；2014年捲土重來，在群雄環峙中脫穎而出，當選水里鄉長，本屆順利蟬聯，從沒有人相信他會當選，到高票連任，陳癸佑步步為營，鴨子劃水的功夫，讓人刮目相看！
面對許淑華的現任優勢和高知名度，陳癸佑表示，選民要檢驗的是政績，他在水里鄉長任內還清9000萬元負債，還創造6000萬元盈餘，不僅建設更多，老人和小孩福利都大幅提升，相信選民會做出明智的選擇。
(中時 )
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