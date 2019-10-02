英國首相強生（Boris Johnson）將於明天提交「最終版」脫歐協議提案，官員表示，強生將警告，假如歐洲聯盟不理會英國的提案，英方將於10月31日硬脫歐。

法新社和路透社報導，執政保守黨舉行年度大會，強生將在閉幕演說中堅守強硬脫歐路線，提供黨內支持者第一手有關他「公平、合理讓步」的細節。

強生將告訴大會，他明天將把提案提交給布魯塞爾當局，試圖取得一個讓英國順暢脫歐的協議，避免於月底以可能重創經濟的方式硬脫歐。

然而，唐寧街首相府今晚發布的聲明強調，這將是「最後提案」，強生將依照承諾於31日率英脫歐，無論有無協議都一樣，「假如布魯塞爾不理會明天呈交的提案，英國政府將不再進一步協商，直到我們脫離歐盟」。

聲明說，強生「無論如何」都不會在17、18兩日舉行的布魯塞爾峰會上尋求延後脫歐。首相預料將在英格蘭西北的曼徹斯特（Manchester）的黨大會上告訴諸位代表：「讓我們搞定脫歐，我們可以做到，我們必須做到，我們也將做到。」

7月當上首相的強生，把重點放在修訂前首相梅伊（Theresa May）與歐盟談妥的脫歐協議中，有關愛爾蘭邊境保障措施（backstop）的部分。根據梅伊版本的協議，英國北愛爾蘭和歐盟會員愛爾蘭之間將維持開放邊境。

梅伊版協議無異讓英國與歐盟維持關稅同盟關係，批評者主張，這將迫使倫敦當局無限期忍受歐盟規定。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導說，強生則是希望讓北愛續留歐盟單一市場直至2025年，但與英國各地維持關稅同盟關係。

這項計畫將創造兩個潛在新邊境：一是愛爾蘭海的監管檢查，二是愛爾蘭島的海關檢查。

強生先前否認媒體有關他在研究於愛爾蘭邊界設立海關崗哨的報導。

愛爾蘭邊境議題存有巨大爭議的原因在於，北愛原本抗拒英國統治，30多年來的暴力抗爭造成數千人死亡，而移除北愛與愛爾蘭邊界檢查，被視為是促成當地和平的關鍵因素。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）說：「沒有英國政府應該尋求在北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間設立檢查哨。」

然而，強生表示，脫歐後於某些地方設立檢查哨是「現實」問題。他告訴英國廣播公司（BBC）：「我們認為這些檢查哨絕對可以做到最低限度、最不侵入性，也不會涉及新的基礎建設。」

(中央社)