工會否決提案 通用在墨西哥裁員6千人 09:262019/10/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國汽車大廠通用（GM）與工會全美汽車工人聯合會（UAW）的勞資談判仍陷僵局，周二UAW宣布否決通用所提出的最新方案，認為內容並未涵蓋薪資、保健和臨時僱員等議題。 通用同日也宣布，美國罷工迫使該公司在墨西哥錫勞（Silao）的廠房產線停擺，目前暫時裁員6千人。 UAW警告，還有許多重要議題尚未解決。這意味為期兩周的罷工仍未落幕，先前因罷工已導致通用在加拿大裁員至少2千人，並且在墨西哥暫時關閉1座引擎廠。 (工商 ) #通用 #裁員 #罷工 #工會 #墨西哥 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國墨西哥 簽新番茄協議 04:092019/09/28 全球財經 通用持續大罷工 密州經濟雪上霜 04:092019/09/28 全球財經 勞工局愛心志工 為癱男打造無障礙的家 17:522019/09/28 生活 台灣國際水週展出成果豐碩 吸引40國買主到場參觀 20:462019/09/28 財經 墨西哥雲霄飛車脫軌 2死2傷 20:212019/09/29 國際 上午風雨不大百貨公司多營業 專櫃人員工會：盡速通過防災假 10:282019/09/30 生活 蘇寧體育裁員 重啟與阿里整併 04:102019/10/01 全球財經 規模7強震多可怕？驚悚逃生片曝光 09:552019/10/01 日常 國際熱門新聞 紅肉致癌就不吃？新研究曝驚人結論 - 國際 神秘「第九行星」可能是小黑洞？ - 國際 他每天遛狗3小時 年賺3百萬 - 國際 台港青拒一國兩制 專家：北京情報系統恐失靈 - 國際 工會否決提案 通用在墨西哥裁員6千人 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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