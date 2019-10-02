美國汽車大廠通用（GM）與工會全美汽車工人聯合會（UAW）的勞資談判仍陷僵局，周二UAW宣布否決通用所提出的最新方案，認為內容並未涵蓋薪資、保健和臨時僱員等議題。

通用同日也宣布，美國罷工迫使該公司在墨西哥錫勞（Silao）的廠房產線停擺，目前暫時裁員6千人。

UAW警告，還有許多重要議題尚未解決。這意味為期兩周的罷工仍未落幕，先前因罷工已導致通用在加拿大裁員至少2千人，並且在墨西哥暫時關閉1座引擎廠。

(工商 )