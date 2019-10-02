高雄市政府今（2）日上午11時預計舉辦高雄流行音樂中心「識別系統CI暨網站發布記者會」，市長韓國瑜將親自出席。但Wecare高雄一早在臉書搶先踢爆，高流的CI（主視覺）是前朝設計，大酸韓國瑜不久前才羞辱大港開唱，現在卻要發表高流的CI，是想蹭熱度、搶攻年輕族群選票。

Wecare高雄表示，前市府推動大港開唱、TAKAOROCKFESTIVAL、LIVEHOUSE補助專案、南面而歌音樂徵件與發表等軟體扶植的先行規劃案，開擴流行與獨立音樂欣賞人口與創作者，進而與JL DESIGN團隊合作，設計打造高流的CI。該團隊立挺流行及獨立音樂，不知今日記者會、該團隊與文化部會不會出席。

Wecare高雄更針對工程進度及預算提出質疑，指高流是前市府與文化部合力向國發會爭取增加預算15億元，原本預計今年底完工。但韓市府上任後，又多增加2.5億元，工期更延至2020年底完工。

此外，該場域的招商也成為抨擊焦點。Wecare高雄指出，該場域的招商，截至目前為止都是前市府的成績（電競館、kkbox、威剛科技），韓市府目前成績為零，尚無新廠商進駐。

(中時 )