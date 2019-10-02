一名朱姓老先生患有糖尿病、高血壓，長期服用降血糖、血壓的藥物。之後他出現腳水腫，醫師又為他加開了保鉀型利尿劑Spironolactone（Aldactone；安達通）。但在過年圍爐後的隔天，朱姓老先生突然全身肌肉無力、手腳麻痺。送醫發現，他的心跳速率28下/分鐘、血壓60/40mmHg、心電圖呈現高T波，血鉀濃度高達9.2mg/dl。緊急送往洗腎室進行血液透析治療，才保住性命。

早安健康報導，花蓮慈濟醫院藥劑部團隊指出，朱姓老先生是因為在圍爐時吃了香蕉，以及橘子、柳丁等富含鉀離子的食物，加上他有服用降血壓藥物「保鉀型利尿劑」，它會保留鉀離子在體內，不會隨著尿液排除，但他又吃了富含鉀離子的食物，讓體內的鉀離子過高，造成高血鉀症。

花蓮慈濟醫院藥劑部團隊提醒，服用保鉀型利尿劑時，千萬要避免食用大量富含鉀離子的食物，如香蕉、柳橙、綠色葉菜類蔬菜、鉀鹽、低鈉鹽等，以免造成血鉀堆積，引發高血鉀症狀。相反的，服用利尿劑降血壓藥的人，會因為排尿造成鉀離子流失，反而要補充富含鉀離子的食物。

(中時電子報)