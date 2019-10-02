香港情勢混亂，台灣學生適合再到香港讀書或交流嗎？教育部長潘文忠今天表示，台灣歡迎各國學生前來就學，也鼓勵國內學生到世界各國去取得學位及交流，但是要提醒的是，學生去國外交流學習時，要注意人身安全。

潘文忠今天到立法院進行施政報告，會前媒體詢問關於進來國內多所大學因為香港「反送中」事件所造成的港生和陸生衝突，他表示，台灣有崇尚自由的學術環境，歡迎國際學生前來就學，但不容許透過語言或肢體暴力霸凌不同意見者。

對於國內校園發生港生與陸生的衝突，潘文忠表示，教育部已要求招港生及陸生比較多的大學，要組成應變小組，以保障學生言論集人身自由。對於有學生施暴或語言暴力，學校要盡速處理，並協助受害學生報警及走法律途徑。

香港各大學在年底會陸續到台灣招生，教育部支持台灣學生到香港就學嗎？潘文忠並未反對台灣學生到香港去就學或交流，但提醒他們要注意人身安全。

(中時 )