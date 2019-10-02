連千毅（中）直播中，子瑜（左）、子涵（右）雙女相伴。（照片來源：連千毅IG）

周刊爆料連千毅的「小四」，是名40歲單親媽，不過從外表看不出年紀。（照片來源：Queenie Lin臉書）

引爆高雄直播主之亂的連千毅，目前遭到羈押，不過依舊話題不斷。周刊爆料，多金的連千毅，擁有「真人版娜美」、E級巨乳、172公分長腿老婆不夠，另外還有至少3名女人，而最新的「小四」，還是40歲的單親辣媽。

網紅直播主連千毅和「大仁哥」鄭又仁上個月引發高雄連日街頭暴力事件，因涉犯槍砲、恐嚇罪，有勾串滅證之虞，遭羈押禁見。連千毅在直播界闖出名號，石姓辣妻也被挖出，是曾在PTT表特版造成轟動的「真人版娜美」，大臉小眼、E級巨乳，加上一雙172公分的白皙長腿，如今雖已升格「2寶媽」，依舊保持不科學的身材仍，讓網友直呼「怎麼可能！」。

只不過，江湖出身又多金的男人，身邊怎可能只有1個女人，據《鏡週刊》報導，除了老婆，32歲連千毅「後宮」還有3個女人，其中2個是直播中常出現的爆乳辣妹子瑜、子涵，最新的「小四」則是40歲單親辣媽。

單親辣媽年紀較大，但仍會吃其他「妹妹」的醋，三不五時為了吃醋跟連千毅吵架，而連還要安撫子瑜、子涵，「宮鬥」相當熱鬧。有趣的是，綜觀這4個連千毅的女人，全都擁有錐子臉、大眼、膚白、長腿的特色，可見連千毅的口味相當一致。

(中時電子報)