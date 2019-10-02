距離明年1月大選只剩3個多月，國民黨總統參選人韓國瑜的民調始終落後總統蔡英文。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千發文表示，戰局變一對一對決後，原本支持郭的偏藍選民的情緒，短期間內難平復，選擇觀望不表態，唯有時間才能夠讓這些不滿和失望沉澱。他認為，在未來的一段期間，韓國瑜的選情將會進入盤整走勢。

據TVBS民調中心昨公布最新民調，若2020總統大選為藍綠對決，總統蔡英文將獲得50%支持度，國民黨候選人韓國瑜支持度則減少4個百分點至38%，與半個月前的調查相比，雙方差距再度擴大，由7個百分點增加為12個百分點。

對此，孫大千認為，「逆風」才是展現實力的時刻。近期所公布的各項民調數據，都可以當成是對庶民力量的一次重大考驗。他說當2020總統大選的格局，從原本預測的「三腳督」改變成為「一對一對決」的那一刻起，就可以預見到蔡英文的支持度在短期內必然會從中得利。

孫大千提及，原本支持郭柯聯盟的年輕選票將會立即全面回流到蔡英文的身上，但原本支持郭的偏藍選民的情緒，在短期間之內卻很難平復，他們將會選擇觀望，成為不表態的一部分，唯有時間才能夠讓這些不滿和失望沉澱下來。「因此在未來的一段期間，韓國瑜的選情將會進入盤整走勢」。

在選戰進入最後100天的關鍵時刻，孫大千也懇請支持者展現三項堅持，第一、信心：堅定相信韓國瑜，相信屬於庶民的共同理想。二、勇氣：2020年的總統大選是翻轉台灣的最後一次機會，正所謂「狹路相逢勇者勝」。三、包容：鞏固每一張認同「下架民進黨」的選票，爭取每一張「質疑批評韓國瑜」的選票。他也感謝每一位庶民夥伴不離不棄陪伴韓國瑜走過這一段的盤整階段。要邁向成功，必然先經過風雨，沒有經過低潮，又怎麼算是勝利呢！

(中時電子報)