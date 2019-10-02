前總統陳水扁近日獲中監批准，出席民進黨33周年黨慶，對於有網友稱韓國瑜逆轉勝的三箭，第一箭就是把阿扁關回去，阿扁30號聞訊大怒，直轟「韓國瑜是土皇帝嗎？」。對此，港媒就認為，黨慶後，「蔡政府是否與扁達成默契，若幫助蔡連任，特赦扁就有希望？」。

有網友日前在PTT論壇發文《韓國瑜三箭逆轉》，猜測韓將在11月破釜沈舟，拋出3件事，民調將瞬間逆轉。「第一：先挑起藍綠對立，再討好中間選民，再把阿扁關回去。雖然韓國瑜已經提過了，但只要再加強，並且在造勢晚會大聲疾呼，一選上就把阿扁關到起肖！」如此一來，民調馬上多5個百分點。

阿扁對此今晚在個人臉書《新勇哥物語》PO文，不滿稱，「韓國瑜是土皇帝嗎？」與其「把阿扁抓回去關到起肖」將是韓逆轉勝三支箭的第一支箭，不如請韓乾脆提出，只要他當選，君要扁死，扁不得不死，學老蔣硃筆一揮：「槍決可也」！

對此港媒《中評社》發出評論文認為，陳水扁之前批蔡英文火力猛，連蔡的「論文門」事件都猛戳，黨慶之後的文章立馬轉向，或許是因扁迷會擔心，韓國瑜若當選，會把扁關回去，很可能就會回去挺蔡英文，鞏固蔡支持度，避免韓有機會可趁。若前副總統呂秀蓮通過連署，或許就支持呂。但在扁操作危機感之下，支持扁的深綠支持者會回來支持蔡。

陳水扁會有這樣態度轉變，主要是「泛綠最近陸續成立多個小政黨，扁此舉等於是助蔡英文整合，力拚蔡連任後特赦」。此外，評論也強調，從獨派11月10日舉辦的「台灣大聯盟」這個活動看得出來，蔡英文、民進黨已經擺平挺賴清德、扁系統的獨派，變數只剩下呂秀蓮。

(中時電子報)