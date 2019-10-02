貨運業者調派兩輛車，運走大量未查扣的貨品。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

網紅直播主連千毅涉高雄之亂、遭羈押後，位於高雄左營的蘭庭國際企業總部日前公告結束營業，昨（1日）位於鼓山區的直播倉庫門口也用紅紙寫上「結束營業」四個大字，警方也發現，業者也低調委請貨運公司派遣多部貨車，將未遭查扣的貨品封箱打包運走。

9月20日、連千毅落網前一天，檢方指揮市警局、保二總隊、經發局、工務局、衛生局等單位，直搗連千毅的直播倉庫，查扣大批可疑物品及精品，全數被帶回鑑驗、檢視，做進一步釐清。

9月25日，高市府又動用「第三方警政」，結合警方、消防局、經濟發展局、工務局、衛生局等單位到蘭庭國際稽查，發現房屋疑搭設違建、消防措施不全等問題。蘭庭公司隨後在大門貼上「結束營業」字條，同時在官網公告「蘭庭國際總公司配合檢調單位調查，故即日起暫停營業」的訊息。

10月1日又傳出直播倉庫承租人陸續請貨運公司派遣多部貨車，將未遭查扣的貨品封箱打包運走，倉庫正門及側門也貼上「結束營業」紅紙。

鼓山分局表示，警方此次運用刑罰與行政併行手段打擊街頭暴力，有效瓦解不法組織。連千毅鼓山直播倉庫門口和側都已貼上「結束營業」字條，等同宣告整個事件已經落幕。

(中時 )