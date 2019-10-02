資深媒體人黃光芹日前爆料，韓國瑜的國政顧問團總召張善政，向鴻海創辦人郭台銘「要了500萬元」，還三不五時致電郭幕僚說自己不會支持韓國瑜，但最後卻幫韓。張今天上午接受廣播專訪時澄清，500萬元是創社基金，且由自己支付，郭董捐款金額則用於基金會基本運作；他與郭幕僚都發簡訊，「不巧我刪掉（簡訊），怎知道有人跑來A這件事情，我很樂意公開簡訊」。

張善政表示，他與郭台銘關係不錯，去年自己原本打算選總統時，前去向郭台銘請益，當時郭希望前總統馬英九出來選，與張善政搭檔，形成馬張配，但馬出來機會不是那麼高，接下來就換自己出來的話，郭很願意支持。

張善政說，去年不確定是11月24日選舉前或後，他向郭台銘說準備離開台哥大基金會，成立善科基金會，宗旨與郭台銘鼓吹的大數據、雲端、大健康產業等新科技相關，郭當場承諾捐贈某個數字的金額，後來也兌現。他強調，郭台銘捐給基金會的這筆錢，當然不可能用到選舉上。

資深媒體人黃光芹爆料，張善政向郭台銘「要了500萬元」，還三不五時致電郭幕僚，稱自己不會支持韓國瑜，但最後以「郭董沒找我」為由，去幫韓國瑜，還酸 「智庫長腳」跑到韓陣營。

張善政也在節目上澄清，當時和郭台銘談到馬英九基金會登記在新北市，創社金額為500萬，郭幕僚提醒若註冊在教育部，創社金額高達3千萬，因此後來在新北市註冊比較合理，500萬元是不能動支的基金，用於創社用途，後來由自己支付，郭台銘與其他企業家捐款則供基金會基本運作，用於水電費、秘書薪水等。

張善政解釋，他與郭幕僚從來不通電話，都是發簡訊，但他並沒有留簡訊，「請去找那位幕僚」，比如有次郭找他，當時他正在割草戴耳塞沒聽到，後來他就回電與發簡訊，但郭都沒回應，事後他發簡訊詢問郭幕僚告知郭台銘致電給他，郭於初選失利後到美國，他想和郭見面，就發簡訊給郭幕僚詢問郭何時回台灣，「這種簡訊有什麼好表態不支持韓國瑜」。

張善政直言，請放話的人，秀出他與郭幕僚的簡訊，由於知道彼此都很忙，打電話不方便接也不方便講，都用簡訊，「不巧我刪掉（簡訊），怎知道有人跑來A這件事情，我很樂意公開簡訊」。

張善政不認為郭台銘對他不滿，透露自己早在選舉前就認識郭幕僚多年，基本上對郭台銘與其幕僚保持正面看法，「有心人在中間操作，因不喜歡我幫韓國瑜」，其實沒有那麼大的困擾，已有心理準備被黑，看一看，笑一笑就算了。

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(中時 )