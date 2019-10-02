交通部今日公布2016年檢測報告完整版。（交通部提供）

交通部今日公布2016年檢測報告完整版。（交通部提供）

交通部今日公布2016年檢測報告完整版。（交通部提供）

交通部今日公布2016年檢測報告完整版。（交通部提供）

交通部今日公布2016年檢測報告完整版。（交通部提供）

蘇澳知名地標南方澳漁港跨海橋昨日上午驚傳崩塌，有專家質疑是鋼索鏽蝕所致，港務公司強調2016年委託健行科大的檢測報告中，並未提及有鋼索鏽蝕，2016年後也沒有接到工程公司反應鏽蝕。交通部今日公布2016年檢測報告，內容有提到護欄、路燈鏽蝕，但沒有建議改善鋼索鏽蝕。

港務公司表示，南方澳大橋每年都有進行油漆、欄杆、伸縮縫、路面等保養維護，宜蘭縣府於2014年、2016年委託健行科技大學做橋樑檢測，近年則未曾委託所謂工程顧問公司辦理檢測或維修。

港務公司行政副總王派峰指出，檢測完畢後於2017年至2018年間投入1000萬元，已針對檢測報告內建議事項進行改善，包含混泥土修復、鋼筋除鏽、落水管修復、角鋼伸縮縫更換等。而最新版2016年的檢測報告中，並無提到鋼索鏽蝕情形。

交通部今日公布2016年檢測報告完整版，根據報告內檢測員意見，包括有排水孔堵塞、護欄與路燈鏽蝕多處，建議除鏽後上漆、樓梯底部多處破損與鋼筋外露鏽蝕、部分伸縮縫為老式壓縮式填縫，已有明顯變形與損壞。另外須改善的事項還有帽渠、支承墊、人行道、排水設施、橋護欄、橋台、橋面板、引道護欄。

港務公司表示，依據「公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範」，鋼結構橋梁檢測頻率2年一次，經管理機關同意得延長，但不得超過4年；依照規定南方澳跨港大橋於2016年辦理檢測，港務公司於2017及2018年分別花費約400萬及600萬元改善，並於2020年編列500萬元預算辦理下一次檢測，並無逾越檢測年限規定。

交通部表示，今日凌晨2點尋獲第三位漁工大體、早上8點41分尋獲第四位，身份確認中，目前尚有2名外籍船員失蹤。今日將進行各船體切割，持續搜救13號碼頭下方的漁船，找尋剩下2位失蹤船員。海軍也會開始清出航道，希望今天能夠清出一條寬10公尺、深4公尺的航道，儘速供漁船使用。

(中時 )