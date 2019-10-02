國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓因頻上政論節目批判總統提名人韓國瑜，遭到國民黨基層多次檢舉，新北市中和黨部也在1日召開黨紀會，李正皓的黨籍岌岌可危；但他仍無懼於此，在政論節目上力勸吳敦義，在2020大選中立委的不分區名單「務必三思」。

前民進黨立委沈富雄在臉書上爆料，表示國民黨在上個月連署登報，力勸郭台銘退選的31位大老中，「至少有兩位」對未來的立法院長、國民黨黨主席兩個位置「處心積慮」，甚至不僅僅是夢想，更已經頻頻出手。

李正皓表示，沈富雄所暗示的兩人之中，「想都不用想」，一定有現任國民黨黨主席吳敦義，而他也直說吳敦義「對不分區立委是有渴望的」，而這主要在於國民黨的不分區名單，到底要把自己排在第1名還是第15名，李正皓認為，「這主要是風險控管的問題」。

但李正皓表示，不管吳敦義有沒有打算把自己放到比較後面的名次，來衝刺國民黨的政黨票，吳已經因為一件事情「被將一軍」了，那就是洪秀柱呼籲國民黨老將挑戰艱困選區，並親自到台南市參選區域立委。

這件事讓吳敦義列入不分區的正當性全無，李正皓表示，他不怕自己遭到撤銷黨籍，但他還是要為吳敦義提出良心的建議，不要把自己放在不分區第一，並好好的設計這份不分區名單，如果這份名單「太難看」，恐怕國民黨的政黨票，將會比四年前還要慘！而吳敦義又「有甚麼臉去爭取立法院長？」

(中時電子報)