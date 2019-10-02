新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，因涉及多起加重強盜、恐嚇取財、傷害、恐嚇、強制及毀損等重大暴力案件，經刑事局偵查第四大隊與新竹市警局、新竹縣調查站等單位共組專案小組，報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮偵辦後，30日將王嫌等15人拘提到案，檢方昨日複訊後聲押王嫌，今正召開羈押庭中。

檢警調查，王嫌具有風飛沙幫背景，幾年前也曾因恐嚇等案件，遭警方提報治平對象檢肅到案。王嫌涉嫌在去年幫人追討債務時，恐嚇被害人小弟車上有槍，嚇得被害人馬上付了100萬現金，王嫌等人離去時，竟連被害人朋友車上的80萬現金也一併搶走。

今年5月王嫌在協調一起死亡車禍時，還關門恐嚇肇事者，令其賠償350萬元，但王嫌竟從中抽取150萬元；另涉及恐嚇建商、畸零地主等案件，嚴重影響新竹地區治安。

警方在全國同步掃黑行動專案期間，前往新竹縣市、苗栗縣、台中市、桃園市及嘉義縣等地展開同步搜索、拘提行動，將王嫌等15人逮捕到案，查獲改造手槍1枝、子彈23發、道具槍1枝、棍棒、K他命、商業本票、手機、民意代表識別背心及現金440萬元等贓證物，全案訊後，依組織犯罪、加重強盜、恐嚇取財、槍砲、傷害及毀損等罪嫌移送法辦。

(中時 )