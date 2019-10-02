台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月1日~10月7日)

1.「棒球」：提供4場場中與1場單場投注。

美日職棒進入季後賽階段，美職先看兩場外卡激鬥：10/2(三)由國聯釀酒人對國民率先登場；緊接著10/3(四)美聯運動家對光芒割喉戰，兩支外卡戰勝出球隊將再與六個分區冠軍逐步進行晉級系列賽。

日職可關注洋聯第一輪挑戰賽：樂天金鷹將於10/5(六)到10/7(一)造訪福岡巨蛋迎戰軟體銀行鷹。

除了10/6(日)日職洋聯賽事提供單場外，其餘8場均有提供場中投注，歡迎彩迷一同鎖定。

2.「足球」：提供12場場中與15場單場投注。

亞洲冠軍聯賽本週進入4強決戰，4支都曾兩度稱王的隊伍，將在東西區對廝殺。10/2(三)中超廣州恆大淘寶在淘汰日甲鹿島鹿角後，首回合將作客與另一支日甲球隊浦和紅鑽爭搶決賽資格，兩隊奪冠率也是百分百，兩隊上次交手是2016年亞冠小組賽，浦和紅鑽作客和2： 2、主場贏1：0。

歐冠和歐霸週中則進行第2輪小組賽，本輪大戰包括德甲豪門10/2(三)拜仁慕尼黑作客鬥英超勁旅熱刺；10/3(四)西甲王者巴塞隆納主場迎戰本季義甲領頭羊國際米蘭。週末有五大聯賽+日甲，推薦兩場德甲大戰，目前排名第6的勒沃庫森，10/5(六)將在主場對壘暫居第2的RB萊比錫，兩隊積分都是13分，預料是一場勢均力敵的比賽；10/6(日)本季戰力復甦的沙爾克04，最近迎來一波4連勝，將在主場迎戰以上季德乙冠軍升級的傳統名門科隆，科隆近期吞下3連敗狀況不佳，但近4次在德甲碰上沙爾克04拿下1勝3和，頗有相剋的味道。

3.「排球」：提供1場單場及場中投注。

女排世界盃結束後，男排世界盃緊接著本週開打。10/4(五)14:00，衛冕軍美國將交手波蘭，去年帶領波蘭於世錦賽奪冠的庫雷克將傷癒歸隊，加上歸化的前古巴名將里昂，進攻端如虎添翼的波蘭成為本屆世界盃奪冠大熱門。而少了隊長桑達的美國，安德森與羅素勢必得扛起更多的進攻責任，才能抵擋住擁有三座砲塔的波蘭。。

4.「冰球」：提供2場單場投注。

10/4(五)10:00，亞歷桑那土狼將作客挑戰安納罕鴨，過去是季後賽常客的兩隊上季都無緣季後賽，哪隊能在例行賽首戰搶下好彩頭?

10/5(六)02:00，NHL本季首場海外例行賽戲碼由芝加哥黑鷹與費城飛人在捷克布拉格領銜演出，出身捷克的飛人明星右翼沃拉契克能否展現地主優勢，在家鄉同胞前擊落芝加哥黑鷹!

(中時電子報)