雖然美陸即將在10日舉行新一輪貿易談判，但美方仍放出施壓風聲，不僅先前外傳將解除陸企在美股上市資格，雖遭美官員駁斥為假新聞，如今又傳出白宮內部確實有關於限制美資金投資陸證券的研究指示備忘錄，並將在4日成立舉行政策協議會議，是否會在貿易談判中正式「亮牌」，有待觀察。

據美媒《CNBC》報導，川普政府一份在白宮內部傳閱的備忘錄指出川普政府限制美國資金流入大陸的相關程序，包括禁止陸企在美上市等手段，不過華府官員已否認有此一計畫。

但根據CNBC證實，這份備忘錄確實存在，而該備忘錄並未做出政策建議，而是列舉研究限制對陸投資的理由。根據備忘，下一步的安排是9月30日至10月4日期間舉行政策協議會議，委員會包括有關政府機構及白宮部門成員。

一名白宮官員表示，該項政策制定流程可能需要數周至一年以上，但具體時程仍須看川普是否會介入，以加快進程。

事實上，美對陸強硬人士早已在研究如何制約已在美上市的陸企。川普的貿易事務外部顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）早已表示支持限制美國資金流向大陸證券，而知名對陸鷹派共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）等人組成的小組曾在6月提出法案，要求加強監督在美掛牌的陸企，且美國監察單位必須有充分管道取得外企的審計報告，不然外企需自美國交易所下市。

外電先前報導指出，美陸即將舉行貿易談判之際，雙方在談判前互釋善意，彼此延後實施對對方的報復性關稅。然而，川普更偏好在談判前增加影響力，美中貿易全國委員會發言人巴里（Doug Barry）表示，「這是對市場非常令人不安的干預。這個時機不好，因為高級別貿易談判定於10月10日恢復」。

(中時電子報)