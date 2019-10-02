美國之音今天報導，美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）1日在華府於智庫布魯金斯學會（Brookings Institute）演講中表示，美國與中國大陸的競爭根本上在於維持以規則為基礎的自由世界秩序的競爭。

薛瑞福以美陸競爭為主題發表演講。他說，美陸戰略競爭現已是美國總體安全戰略和國際戰略中的一個重要部分，兩國之間有競爭，並且在多個領域競爭，根本上是因為雙方的願景以及對未來地區和全球安全架構的看法不同。

他說：「在最根本和基本的層面，我們（與中國）真正競爭的，是在地區和國際體系中維持一個地位，讓我們能夠推動、支援和保護基於規則的自由秩序，這種秩序下的制度、規則和規範過去幾十年來促進了和平。這一切之所以重要，是因為假如中共和中國成功了，它的威權方式將占優勢，世界面貌將會非常不一樣。」

他表示，假如大陸的威權模式占據上風，各國會發現他們越來越難掌控各自的政治和經濟決定，東協等地區組織會變得失去獨立性和有效性，印太地區的航行自由和飛行自由也許會受到挑戰，缺乏對個人權利和人權的尊重將會常態化。

「所有這些預示印太地區越來越不自由和開放，以及更加不穩定，這些趨勢也很有可能在全球範圍內顯現」，薛瑞福說。

不過他指出，競爭不代表對抗，或者是導向衝突。他說，兩國軍方交流仍然強勁。他透露說，他下周將訪問大陸。

美國國防部今年6月新設立一個負責大陸事務的副助理部長職位，由通曉中文的前海軍陸戰隊美陸研究小組主任查得．斯布拉吉亞（Chad Sbragia）擔任。根據國防部網站，這位副助理部長負責向國防部高層建議與大陸有關的所有政策事務，包括戰略、計畫、政策和雙邊安全關係的發展與落實。

薛瑞福表示，這個職位既是對內也是對外的，對內有助於國防部內部在大陸事務上協調一致，對外有助於構建和保持兩軍關係。

昨天大陸舉行盛大國慶閱兵儀式，首次公開亮相多個新型裝備，包括據稱可以突破美國導彈防禦系統的超高音速彈道飛彈。

「看起來是一場令人印象深刻的展示。我想，這是意在對內和對外發出訊號。我們會做分析。但是我認為，展示的情況與預期是一致的」，薛瑞福在答覆記者有關大陸閱兵問題時說。

不過他在演講中表示，美國已不處在擁有壓倒性優勢的時代，而是面對相近同儕競爭，這些競爭者正在投入日益尖端的軍事能力。他說，美國的軍事力量也在適應這種變化，在戰略上一方面構建更加致命性的聯合力量，另一方面加強盟友關係並吸引新的夥伴。

(中時 )