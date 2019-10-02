台東富山漁業資源保育區，首次完整記錄到綠蠵龜產卵及孵化小小綠蠵龜。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

小海龜孵化

小海龜加油！小海龜再見！台東富山漁業資源保育區，首次完整記錄到綠蠵龜上岸找產房、產卵及孵化小小綠蠵龜；昨天下午在台東縣長饒慶鈴與海洋大學教授程一駿、志工及幼兒園小朋友的歡送下，36隻小綠蠵龜爬向大海，饒慶鈴說，海龜是海洋生態領航的物種，是對台東生態保育最大的肯定。

昨天傍晚在程一駿的解說下，縣長饒慶鈴與富山漁業資源保育區志工及小鯨魚幼兒園師生、家長，一起將孵化的36隻小小綠蠵龜送回大海，由於颱風外圍環流影響，不少小龜被風浪折騰好幾回合才順利返回海洋，並祝福這群可愛的小海龜可以平安、順利長大。

程一駿說，這隻母綠蠵龜可能是新手媽 媽，挖的窩不很深，下的蛋也不夠多，牠從8月1日起3次上岸勘查「產房」後，隨即產下一窩卵，在58天後也就是9月28日晚上10點，小海龜陸續孵化，可能受到颱風影響，有部分小海龜夭折，有36隻存活，孵化率蠻高的。

他說，當地環境很好，若有適當規畫，可以成為國內生態保育標竿，這也是台灣本島首次完整的海龜產卵紀錄，對於縣府及護漁區志工而言，意義重大。

饒慶鈴縣長謝謝長期投入保護保育工作的陳世岳、陳羿均及所有的社區伙伴，並感謝海洋委員會海洋保育署主任秘書林天賞親自蒞臨富山漁業資源保育區，給予支持及鼓勵。

饒慶鈴說，為保護海洋生態環境，縣府持續辦理清除珊瑚礁區廢棄漁網的工作，今年更雇工清理沙灘上的漂流木，日前才野放受傷康復的海龜活動，並辦理國中、國小及幼兒園淨灘工作，其目的之一，都是希望綠蠵龜可以順利上岸產卵。

(中時 )