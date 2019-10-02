被稱為「韓國三大懸案之一」的華城殺人案兇手，在消失33年後於今年九月順利透過DNA確定犯嫌，此事震驚韓國社會。雖然當時韓國警方拿了「DNA一致」的證據，不過李男還是矢口否認，最終韓國警方請來了9名菁英心理分析師投入審問，在幾個月的努力下終於攻破李男心防，使他伏首認罪。

據《韓國先驅報》報導，韓國警方於7月時向國家科學研究所提供了一些證據，在經過對比後順利找到了華城殺人魔，今年56歲的李嫌。不過當時李嫌抵死不認，韓國警方從各地請來了9名心理分析師，並請在2009年取得姜浩順連環殺人案的自首證詞的資深分析師擔任負責人，另外他們找來了當時事件目擊司機進行「催眠調查」，催眠調查雖然在法律上無任何證明力，但卻是心理分析師常使用的手法。

而攻破李男心防的正是該名目擊司機證詞，他指出李男「與當時的犯人長的一模一樣」，使李男的心防開始動搖，最終認罪。雖然華城殺人案的公訴期已於2006年失效，但李男目前仍因1994年1月涉嫌強姦謀殺罪被捕，遭判無期徒刑。

(中時電子報)