美國總統川普反對移民的立場強硬，甚至要蓋邊界牆阻止非法移民越境，不過他被爆出私底下有過更多驚人、「可怕」的手段想要整治移民，包括在南部邊界蓋護城河，裡頭放滿鱷魚和蛇，在邊界牆上放利器，意圖讓不法越界的移民皮開肉綻。

美國總統川普反對移民立場強硬，除了收緊移民措施，私底下還曾想過為美國建造護城河，在護城河裡放滿鱷魚和蛇，以嚇阻移民非法越界；此外，他也曾說過，讓邊界安全官員朝移民腿部開槍，以此拖累他們向美國前進的速度。

今年春天，從中南美洲非法越過邊界進入美國的移民人數創下歷史新高，美國總統川普的煩躁情緒也飆到最高點，除了揚言關閉美墨邊境，抱怨墨西哥阻撓移民辦事不力，威脅對方要調高墨國貨品關稅，還陸續收緊相關移民規定，包括未來可無限期扣留移民兒童、頒布快速遣返移民的新規等。

不過《紐約時報》（New York Times）昨（1）日刊出的報導揭露川普私底下的言論和手段更可怕，據財經內幕（Business Insider）引述，這份報導採訪了十多名白宮官員，他們指出，川普今年春天曾在會議上建議在南部邊界建造護城河，並在護城河裡放滿蛇和鱷魚，以此嚇阻移民越界，報導說，白宮幕僚甚至試圖估算這樣做會需要多少經費。

不僅如此，川普甚至想出讓邊界牆通電，在牆的頂端裝上尖銳利器，意圖讓移民不法越界時皮開肉綻。

川普過去曾公開指示，如果邊界安全人員在執法時遭移民丟石頭攻擊，安全人員可以開槍回應，此發言隨後遭官員打臉違法，不過其實他私下的說法「更超過」，紐時指出，川普甚至建議官員朝移民腿部開槍，認為這樣能夠拖慢他們向美國移動的速度，幕僚後續也已告知他此舉違法。

針對川普私底下的驚人言論，美前移民暨海關執法局代理局長霍曼（Thomas Homan）緩頰，稱川普當時只是很「挫折」。

自墨西哥非法進入美國的移民人數在今年3月創下新高，逾10萬非法移民遭逮或被歸類為不得入境，沉重的工作量壓垮美國邊界巡防隊（Border Patrol）。

(中時電子報)